Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-listavezetője hozott nyilvánosságra egy levelet arról, hogy a Partizán EP-listavezetői vitát rendez, amelyre többen is elfogadták a meghívást.

„A vita a demokratikus közélet alapja, ezért nemcsak beszélni kell a viták fontosságáról, hanem a meghívásoknak eleget is kell tenni. EP-listavezetőként én eddig kettőből két meghívásra mondtam igent. Ott leszek a Perintfalvi Rita és a Gulyás Márton által kezdeményezett vitán is. Eddig csak a fideszes képviselőknek volt szokásuk nem reagálni a vitafelkérésekre” – írta Dobrev Klára, aki nyilvánosságra hozott egy pénteki e-mailt, amelyet „gm”-től – vagyis feltételezhetően Gulyás Mártontól, a Partizán műsorvezetőjétől – kapott.

A levélben a DK politikusát arról értesítették, hogy vele együtt összesen négy listavezető fogadta el a Partizán felkérését a határidőig, ameddig választ kellett adni:

Dobrev Klára (DK–MSZP–Párbeszéd),

Donáth Anna (Momentum),

Le Marietta (Magyar Kétfarkú Kutya Párt),

Toroczkai László (Mi Hazánk).

Sok a kérdőjel, több listavezetőt meg sem hívtak

A levélben – amelyet Dobrev Klára alighanem a Partizán jóváhagyása és tudta nélkül tett közzé – azt is hozzátették, hogy Deutsch Tamás, a Fidesz listavezetője elutasította a Partizán felkérését. Továbbá közölték, hogy

Magyar Pétertől, a Tisza Párt alelnökétől nem kaptak választ a határidőig.

Mindez azért is lehet furcsa, mert Magyar az utóbbi hónapokban kétszer is interjút adott a Partizánnak (legutóbb március közepén volt a vendégük), és korábban azt mondta, vállalja a vitát Deutsch Tamással és Dobrev Klárával (bár akkor azt írta, hogy „a köztelevízió élő adásában” szeretne leülni velük.

Ezen kívül a fenti levélben egyáltalán nem esik szó több EP-listavezetőről – beleértve ebbe nagyobb és kisebb pártokat, formációkat egyaránt. A teljes igénye nélkül nem említik például Ungár Pétert, aki az LMP listájának vezetője lesz; Róna Pétert a Jobbik – Konzervatívok EP-listavezetőjét, holott ő korábban jelezte is, készen állna a vitára; Vona Gábort, aki már tavaly ősszel bejelentette, hogy a Második Reformkor listavezetője lesz az EP-választáson, és többször beszélt arról, hogy szívesen vitázna; vagy épp Márki-Zay Pétert, aki a Mindenki Magyarországa Mozgalom listáját vezeti majd.

Deutsch Tamás ezért utasította vissza őket

Utóbb az is kiderült, hogy Deutsch Tamás miért nem vesz részt a vitán. A Fidesz listavezetője korábban azt mondta: „május 3-án ér véget az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállítása. Ezután minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vagyok vitázni. Diktafonnal és nadrágszíjjal is lehet jönni”. Később, egy héttel ezelőtt a Mandinernek adott interjújában ismegerősítette azt, hogy kész vitázni Magyarral.

Deutsch pénteken, ugyancsak Facebook-posztban reagált a vita hírére, és ő árulta el először azt is, mikor lehet a vita. „Tisztelt Gulyás Márton, Megkaptam levelét a május 17-re tervezett eseményükre. Amint azt már korábban világossá tettem, az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállításának lezárultát követően minden listavezetővel kész vagyok vitázni” – írta, majd hozzátette,

az önök csatornáját – a saját bevallásuk szerint is – Soros György hálózata finanszírozza. A dollármédia – így önök is – pontosan azt teszi, amit a finanszírozóik elvárnak tőle. Nyíltan háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti pártpolitikai álláspontot képviselnek. Mindezek alapján, ahogy eddig, úgy most és a jövőben sem kívánok az önök politikai tevékenységéhez semmilyen formában sem asszisztálni.

Deutsch egyébként a Partizán eredeti levelét is nyilvánosságra hozta teljes terjedelemben. Azt írták, hogy „a vitát nagy létszámú, 1500 fős élő közönség előtt tervezzük megszervezni; az online közvetítésben pedig nagyságrendileg egymillió néző elérését tudjuk reálisan vállalni”.

A fideszes politikus által közölt írásból az is kiderült, hogy a fenti listavezetőket miért nem hívhatták meg. Közölték ugyanis, hogy a vitára (egyéb feltételeken kívül) azon pártok listavezetőit hívták meg, amelyek képesek összegyűjteni elég aláírást, „amelynek indulását az NVI jóváhagyta, és amelyek a közvélemény-kutatások legfrissebb becslései átlagában meghaladják a 3,5 százalékot”. De megjegyezték azt is, hogy a lista május 4-ét követően még bővülhet, „vagy egyes résztvevők lekerülhetnek róla, amennyiben a fentiekben megfogalmazott feltételek valamelyikének nem felelnek meg”.

A meghívott listavezetők névsora egyébként egybevág egy másfél hete napvilágot látott mandátumbecsléssel is: aszerint a levélben felsorolt politikusok vezetik azon pártokat, amelyek jelen állás szerint legalább egy képviselői helyre számíthatnak a június 9-i választáson.