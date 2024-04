Korábban megírtuk, hogy New York legfelsőbb bírósága csütörtökön hatályon kívül helyezte a volt hollywoodi producer ellen hozott 2020-as ítéletet. Ez volt az az ügy, ami elindította a metoo-mozgalmat, melynek eredményeként nők több száz férfit vádoltak meg szexuális visszaéléssel világszerte – és most elképzelhető, hogy újra kell tárgyalni.

Most a Sky News arról számolt be Harvey Weinstein ügyvédjére hivatkozva, hogy a volt producert kórházba kellett szállítani azt követően, hogy egy New York-i börtönbe helyezték át nemrég.

Romokban van az egészsége

Az ügyvéd, Arthur Aidala közölte, hogy Weinsteint a New York-i börtönben „megvizsgálták”, és a manhattani Bellevue kórházba küldték tovább, hogy teszteket végezzenek rajta.

Úgy tűnik, fizikailag sok segítségre van szüksége. Rengeteg problémája van. Mindenféle vizsgálatokat végeznek rajta. Egészségügyileg egyfajta roncsnak számít

– fogalmazott az ügyvéd. Az érintett kórház egyelőre nem válaszolt a sajtó megkereséseire ezzel kapcsolatban.

A 72 éves Harvey Weinstein 2020 óta börtönben van. Egészségügyi állapotának romlásáról még évekkel ezelőtt, 2021-ben láttak napvilágot információk. Akkor azt közölték róla, hogy egyre rosszabbul van, elkapta a koronavírust, folyamatosan veszíti el a fogait, és hogy gyakorlatilag meg is vakult.

A Sky News mindehhez hozzáfűzte, hogy a volt producer egy ideje szívproblémákkal, cukorbetegséggel és alvási apnoéval küzd. Arthur Aidala azt is megjegyezte, hogy védence még mindig „éles eszű”, tehát az egészségügyi problémái kizárólag fizikaiak, nem szellemi jellegűek. Az ügyvéd hozzátette, hogy Weinstein az előző börtönében rossz bánásmódban részesült.

Nem bántak jól vele. Még egy korty vizet sem voltak hajlandóak adni, sem ételt, sem mosdószünetet nem biztosítottak neki

– mondta Aidala.

Van segítség, ha ön is visszaélés áldozata volt

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.