Újabb botrány a meggyilkolt szerb kislány ügyében: már nem bíznak a bori rendőrökben sem

Továbbra is keresik a holttestét annak a kétéves szerb kislánynak, Danka Ilicsnek, akit a gyerek lakóhelyéhez közel működő kommunális vállalat két dolgozója ütött el egy hónappal ezelőtt, majd fojtott meg, és rejtette el a holttestét minden jel szerint egy illegális szemétlerakó helyen. A gyilkossági ügyben őrizetbe vették az egyik feltételezett elkövető testvérét is, aki segített a holttest elrejtésében, és akit nagy valószínűséggel olyan súlyosan bántalmaztak a rendőrségi fogdán, hogy még az őrizetbe vétel éjszakáján belehalt a következményekbe. A Zajecsari Főügyészség most kéri a joghatóság cseréjét, mert szerintük a bori rendőrök próbálták eltussolni az ügyet.

A férfit még április 6-án helyezték 48 órás előzetesbe az édesapjával együtt, mert a gyanú szerint segítettek a bátyjának, Dejan Dragijevicsnek az elütött, majd megfojtott kétéves kislány holttestének az áthelyezésében. A férfi még azon az éjjelen hajnali háromkor meghalt a rendőrségi fogdában: a rendőrség aznapi közleménye szerint rosszul lett, és mire a mentők kiérkeztek a bori rendőrállomásra, hiába próbálták újraéleszteni.

Halálra verték, eltussolták, ezzel akadályozták a nyomozást

Az, hogy a Zajecsari Főügyészség végül bejelentette, hogy a rendőrségi őrizet alatt meghalt Dalibor Dragijevics erőszakos halált halt, és kérte a joghatóság cseréjét, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a férfi haláláért felelős gyanúsított rendőrök helyett egy másik legfelsőbb ügyészség folytatja le a nyomozást – írja a horvát Index.

Ivan Ninics szerb ügyvéd szerint ez az első komolyan vehető lépés a főügyészség részéről ebben az ügyben, ami azt jelzi, hogy az ügyészség nem bízik többé a bori rendőrökben, akiknek a nyomozást kellett volna lefolytatniuk Dalibor Dragijevics halála ügyében. Attól tarthatnak, hogy a rendőrök megpróbáltak volna beavatkozni a nyomozásba, miután a belgrádi Igazságügyi Orvostani Intézet eleve erőszakos cselekmény általi halálról szóló boncolási jegyzőkönyvet adott ki, de az ügyészséghez eljuttatott rendőrségi jelentésben már természetes halál szerepelt. Szerbia Belügyminisztériuma pedig végül ez alapján adta ki a hivatalos közleményét.

A szerb sajtó azt találgatja, hogy a vezető ügyész miért nem reagált eddig ebben az ügyben – már két hét telt el a boncolási jegyzőkönyv kiadása óta –, mert ha más esetről lenne szó, a bűncselekmény gyanúsítottjai már őrizetben lennének. A lapnak nyilatkozó ügyvéd szerint ugyanis a bori rendőrök hamis adatok megadásával és a tények eltitkolásával ellehetetlenítették a Zajecsarban szolgálatot teljesítő ügyész bizonyítási eljárását.

Danka Ilics tragikus eltűnése

Mint arról beszámoltunk, a kétéves Danka Ilics március 26-án tűnt el a Bor melletti Banjsko Polje településről, ahol családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Tíz nap keresés után vették őrizetbe gyanúsítottként Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics bori lakosokat, a helyi kommunális közvállalat dolgozóit, akik a gyanú szerint szolgálati járművükkel elütötték a kislányt, majd miután észlelték, hogy a kislány még él, megfojtották, és a holttestet egy szeméttelepre vitték.

A nyomozást nehezíti, hogy a gyanúsítottak nem beszélnek, így hiába keresik a kislány holttestét, az a mai napig nincs meg. Sem a gyilkossággal vádolt férfiak, sem azok családtagjai nem közölnek részleteket a gyilkosságról. A közeljövőben azonban megtörheti a hallgatását a kislány meggyilkolásával vádolt egyik gyanúsított, Srdan Jankovics, aki a vízművek szolgálati autóját vezette március 26-án Banjsko Poljéban. Az eddig hallgatással védekező férfi az elmúlt hetekben azt kérte, hogy hivatalból rendeljenek ki mellé védőügyvédet az eddigi jogi képviselője helyett. Az ügyészség abban bízik, hogy az újonnan kirendelt ügyvéd hatására a férfi megszólal.

Ezen túl elrendelte a Zajecsari Főügyészség a Danka Ilicset elütő autó törvényszéki szakértő általi átvizsgálását is. Később megszólaltak a szülők is: azt mondták, hogy egyelőre nem fogadnak részvétnyilvánításokat, mert amíg nem találják meg kislányuk holttestét, reménykednek abban, hogy él. A kislány meggyilkolása egész Szerbiát mélyen megrázta, a gyerek eltűnését követően Szerbia soha nem látott erőket mozgósított a kislány felkutatására, gyakorlatilag az egész ország, ezenkívül az Interpol és az Europol is a kis Dankát kereste.