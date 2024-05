Athénban újabb tüntetések és sztrájkok kezdődtek, ugyanis hiába a folyamatos béremelések, állítólag még így sem tudnak megélni a munkások, így további korrekciót követelnek. Emellett palesztinpárti tüntetés is kezdődött, amelyen a gázai háború ellen tiltakoznak és követelik a mielőbbi tűzszünetet.

Sztrájkok és tüntetések kezdődtek szerdán, május 1-je alkalmából Athénban, az emberek magasabb béreket követeltek, valamint a gázai háború ellen is tiltakoztak. A 24 órás munkabeszüntetéshez csatlakoztak a közlekedési dolgozók is, így a kikötőkből nem indultak hajók, továbbá leállt a busz-és metróforgalom is – írta meg az MTI.

Helyszíni beszámolók szerint több száz tüntető gyűlt össze a görög parlament előtt, többen palesztin zászlókat emeltek a magasba.

Áprilisban már sztrájkoltak a közlekedésben és a fuvarozásban dolgozók az alacsony bérek és a növekvő árak miatt. Görögországban április elején 6,4 százalékkal megemelték a havi minimálbért, így az jelenleg 830 euró (327 ezer forint). Ez az elmúlt öt évben a negyedik ilyen emelés, miközben az ország még mindig próbál kilábalni a több mint egy évtizede tartó pénzügyi válságból. A munkások szerint azonban a béremelés még mindig nem elég arra, hogy megéljenek belőle a folyamatosan emelkedő árak és megélhetési költségek mellett.

Mindeközben februárban az azonos neműek házasságáról szóló törvénytervezet ellen emelte fel hangját a görög nép, márciusban pedig Molotov-koktélok is repkedtek azon a tüntetésen, ahol a magánegyetemek ellen tüntető diákok csaptak össze a rendőrökkel. A palesztinpárti tüntetések pedig végigsöpörnek az egész világon, kedden például a New York-i Columbia Egyetemen okoztak problémát a tüntetők.