Magyarország mellett Szlovákia is „Oroszország-barátnak” számít a legutóbbi választás után, a német fegyveripar azonban mindkét országra támaszkodik termelési helyszínként. A szlovák védelmi cégek teljesítik Ukrajnával kötött szerződéseiket, Magyarország a NATO lőszergyártásának egyik legfontosabb helyszínévé fejlődik, miközben Orbán Viktor kormányzása libikókapolitika Nyugat és Kelet között – számolt be cikkében a Die Welt.

Április 6-án a szociáldemokrata Hlas – sociálna demokracia (magyarul Hang – Szociáldemokrácia) párt vezetőjét, Peter Pellegrinit – akit többek között már „oroszbarát” és „Putyin-párti” jelzőkkel is illettek – választották Szlovákia elnökévé egy Európa-párti jelölttel szembeni második fordulóban. Júniusban kell hivatalba lépnie, azonban az elemzők nem hiszik, hogy az oroszbarát elnök ellensúlyt jelent majd Robert Fico miniszterelnökkel szemben, aki már most is Oroszország felé mozdítja el országa politikáját.

A szlovák-magyar páros jelentős mértékben késleltetheti az Ukrajnának nyújtott európai segélynyújtást vagy a közösség újabb, Oroszországgal szembeni szankcióit, Robert Fico Orbán Viktoréhoz – akit Brüsszel csak „orosz tengeralattjáróként” emlegetnek – hasonló politkát folytat. De aki azt hiszi, Szlovákia és Magyarország Oroszország vazallusa, az téved – írja a Die Welt német hírportál.

Szlovákia már nem szállít fegyvereket a hadsereg készleteiből Ukrajnának, azonban a szlovák területen keresztül történő nyugati szállításokat nem állították le. A szlovák védelmi cégek, mint például a Zuzana 2 tarack építéséről ismert Elektra Defense, vagy a fontos lőszergyártó ZVS Holding is teljesítik Ukrajnával kötött szerződéseiket. „Ha egy cég fegyvereket akar gyártani és elküldeni valahova, senki sem áll az útjába” – mondta a szlovák miniszterelnök, Robert Fico.

A ZVS most jelentősen növelni szeretné lőszergyártását, ami a német sajtóorgánum szerint magyarázatot adhat arra, hogy az ukrán politikusok miért fordulnak hálával az ország felé néhány szlovák politikus ukránellenes retorikája ellenére. Denisz Shmihal, Ukrajna miniszterelnöke a szlovák kollégájával folytatott megbeszélése után úgy fogalmazott:

Köszönöm a szlovák nép szolidaritását, számos területen esett szó az együttműködésről.

Az ukrán határhoz közeli Nagymihály kisváros karbantartó központja – amelyet a KNDS cég 2022 vége óta működtetett – otthont adott a német és francia gyártású hadifelszerelések, tarackok, Leopard 2 harckocsik javításának.

Magyarország libikókapolitikát folytat

Magyarország a német fegyveripar kiemelt partnerévé vált. Németország tavaly egymilliárd euró értékben exportált védelmi eszközöket, amivel az ország Ukrajna és Norvégia után a harmadik legnagyobb exportőr lett.

A fegyverkezési óriás Rheinmetall Magyarországon gyártatja új Lynx gyalogsági harcjárművét, amelyet a magyar hadsereg vásárol, és a jövőben Szlovákiába is kerülhet. Emellett újabb robbanóanyag-gyártó gyár épül, valamint Varpalotán a lőszergyártó üzemet kívánják bővíteni. Közepes és nagy kaliberű lőszerek sorozatgyártása indulhat meg, amelyekre sürgősen szükség van a tarackokhoz, légelhárító ágyúkhoz és a fő harckocsikhoz Ukrajnában.

Mindezt annak ellenére, hogy a kormány deklarálta: magyar területről nem szállítanak fegyvert Ukrajnába.

Az ország a NATO lőszergyártásának egyik legfontosabb helyszínévé fejlődik. A termelés jelentősen meghaladja a felmerülő igényeket. A Rheinmetall sajtóközleménye szerint a „nemzetközi piacot” Magyarországról látják el, azonban amit más NATO-államok vásárolnak, az végül Ukrajnába kerülhet.

A magyar kormány szigorú különbséget tesz az Ukrajnának nyújtott segély és a szövetség védelme között. Tény, hogy Magyarország teljesíti a NATO két százalékos célját, ahogy Szlovákia is, és fontos csapattámogatója a szövetségnek. Magyarország részt vesz nemzetközi missziókban, és átvette a szlovákiai légtérfelügyeletet is, miután Szlovákia MiG-29-es repülőgépeket adott át Ukrajnának.

Orbán Viktor kormányzása alatt Magyarország libikókapolitikát folytat Nyugat és Kelet között. Budapest továbbra is Oroszországra támaszkodik a gázellátásban, uyanakkor profitálni szeretne az EU- és NATO-tagságból. Fico Szlovákiában ezt vette mintakén, a többi európai számára Budapest és Pozsony bonyolult partnerek maradnak – összegzett a német lap.