Jelenleg is zajlik Donald Trump volt amerikai elnök büntetőpere a New York-i bíróságon a Stormy Daniels felnőttfilmesnek fizetett hallgatási pénz ügyében. Az ügyészek 34 rendbeli üzleti feljegyzés meghamisításával vádolják Donald Trumpot, Keith Davidson ügyvéd vallomásából pedig kiderül, hogy van miért aggódnia a republikánusok elnökaspiránsának. A bizonyítékok nem mellette állnak.

2016 októberében Keith Davidson ügyvédnek „a legkönnyebb üzletet” ígérte Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő menedzsere, amelyet valaha is kötött. Kedden a tanúk padján találta magát Donald Trump első büntetőperében, és hangosan felolvasta azokat a trágár szöveges üzeneteket, amelyek ehhez az alkuhoz vezettek. Az ügyészek 34 rendbeli üzleti feljegyzés meghamisításával vádolják Donald Trumpot – aki el is bóbiskolt a saját tárgyalásán, többször is –, amiért állítólag eltussolta a Stormy Daniels felnőttfilmsztárnak fizetett titkos pénzzel kapcsolatos bizonyítékokat.

A BBC szerint Davidson tanúvallomást tett arról, milyen szerepet játszott a kifizetés közvetítésében, amelynek célja az volt, hogy Daniels, korábbi ügyfele elhallgassa a Trumppal való állítólagos szexuális kapcsolatát. Az exelnök ártatlannak vallotta magát a vádakban, és tagadja, hogy lefeküdt volna Danielsszel. Ügyvédje, Michael Cohen a 2016-os választások előestéjén 130 ezer dollár kifizetését intézte a felnőttfilmesnek.

Juan Merchan bíró 9 ezer dolláros (csaknem 3,3 millió forint) bírságot szabott ki Trumpra a hallgatási kötelezettség többszöri megsértése miatt, és figyelmeztette őt a lehetséges börtönbüntetésre, majd az ügyészek egy olyan dokumentumot mutattak be, amelyből kiderült, hogyan valósult meg a Danielsnek történő kifizetés.

A kedden a bíróságon bemutatott szöveges üzenetekből kiderült, hogy a színfalak mögötti alkudozás Cohen és Davidson között a kifizetésről az Access Hollywood videó 2016. októberi megjelenése után elképesztő sebességbe kapcsolt.

A hírhedt 2006-os felvételen Trump dicsekedett azzal, hogy a nők nemi szervét beleegyezésük nélkül is megfoghatja, mert híres.

Az ügyészek azzal érveltek, hogy Trump kétségbeesetten próbálta eltemetni Daniels történetét a felvétel megjelenése után, mert egy újabb állítás egy felnőttfilmsztárral való szexuális kapcsolatról az elnöki pályázatát is meghiúsíthatta volna. Az ügyet választási beavatkozásnak minősítették.

A „könnyű üzlet” mégsem volt olyan könnyű

Ahogy Davidson fogalmazott a National Enquirer szerkesztőjének, Dylan Howardnak küldött SMS-ben a kazetta megjelenése után, „Daniels beszéde az utolsó szög a koporsóban… Trump tényleg elb*szta”.

Trump elb*szta. Lengessétek a fehér zászlót, vége van, emberek!

– írta vissza Howard.

Davidson azt mondta, hogy először 2011-ben találkozott Danielsszel, de csak a 2016-os választások utolsó napjaiban kezdett el vele együtt dolgozni a hallgatási pénz kifizetésén. Azt is hozzátette, hogy Daniels menedzsere, Gina Rodriguez vonzotta őt, aki már egy olyan üzletről tárgyalt, amelynek értelmében az AMI, a National Enquirer kiadója megvásárolta volna Daniels történetének jogait.

A kiadóval kötött megállapodás végül meghiúsult.

Miután az AMI „mosta kezeit” és kihátrált az üzletből, a kiadó átadta azt Cohennek – vallotta Davidson. „Lényegében” – mondta – „Cohen lépett a helyükbe”. Rodriguez viszont nem akart Cohennel üzletelni, akivel Davidson szerint kellemetlen lehetett együtt dolgozni. Így ő vállalta Daniels vezető tárgyalójának szerepét, miután Rodriguez asszony az üzletet a „legkönnyebbnek” jellemezte.

Howard SMS-ben hozta össze a két ügyvédet.

Összekötlek titeket ezzel az üzleti lehetőséggel kapcsolatban. Ma délelőtt beszéltem az ügyféllel, és megerősítette, hogy fenntartja az üzlet lehetőségét. Köszönöm. Dylan

– írta Howard Cohennek és Davidsonnak.

Az ügyészek bemutatták Davidson 2016. október 11-én kelt, Cohennek küldött e-mailjét is, amelyben megerősítette, hogy a „megegyezés összege 130 ezer dollár”. Az e-mailhez jogi dokumentumokat csatoltak. Davidsonnak nehézségei voltak, hogy ténylegesen rávegye Cohent az összeg elküldésére – vallotta –, és egy ponton azzal fenyegetőzött, hogy kilép az üzletből. Végül október végén Cohen átutalta a pénzt.

Van egy másik nő, és egy másik viszony is

Korábban az ügyészek megmutatták egy 130 ezer dolláros átutalás jegyzőkönyvét, amelyet Cohen egy Davidson által ellenőrzött számlára küldött. Az ügyészek azt állítják, hogy Donald Trump megszegte a törvényt, amikor később visszafizette Cohennek a hallgatási pénz kifizetésének összegét.

Azzal vádolják, hogy ezeket a visszatérítéseket hamisan jogi költségként könyvelte el egy megbízási szerződés alapján.

Azt állítják, mindezt azért tette, hogy a 2016-os választások kimenetelét befolyásolhassa, elrejtve a nyilvánosság elől számára káros információkat.

Céljuk, hogy Davidson vallomását és a 2016-os választások előtt küldött SMS-ek sokaságát felhasználják az ügy alátámasztására.

Nem ez volt az egyetlen kifizetés, amelyet Davidson egy ügyfél számára kialkudott. 2016 nyarán a National Enquirerrel is közvetített egy hasonlót a Playboy-modell Karen McDougalnek, aki azt állította, hogy viszonya volt Trumppal. A többoldalnyi szöveges üzenetből pontosan kiderül, hogyan vásárolta meg az AMI McDougal történetének kizárólagos jogait, miután Davidson elhozta nekik a sztorit.

2016 júniusában Davidson azt írta Howardnak: „Van egy nagy durranásom a Trump-sztoriról.” Mr. Howard figyelmét felkeltve válaszolt:

Beszéljünk először. Többet kap érte, mint bárki más. Tudja, miért…

A tárgyalás korábbi részében David Pecker, a National Enquirer kiadója azt vallotta, hogy ő, Trump és Cohen megállapodtak abban, hogy a bulvárlapot Trump elnökválasztási kampányának támogatására használják. Azt mondta, abban is megegyeztek, hogy segítenek megelőzni a negatív történeteket, pontosan olyanokat, mint amilyenekkel McDougal és Daniels előálltak.

A tárgyalás korábbi szakaszában az ügyészek már utaltak a keddi bizonyítékokra, amikor felfedték Davidson és Howard 2016-os választások éjszakáján folytatott üzenetváltását.

Aznap éjjel, amikor Donald Trump megnyerte az elnökséget, hajnali 3 óra körül Davidson kétségbeesetten küldött SMS-t bulvárlapos barátjának: „Mit tettünk?”