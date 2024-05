A napokban meglepő híresztelések kaptak szárnyra azzal kapcsolatban, hogy az ukrán hadsereg volt főparancsnokát, Valerij Zaluzsnijt őrizetbe vehették. Az információkat némi késéssel nyíltan oroszpárti oldalak is terjeszteni kezdték, és az egyik ukrán hatóság hivatalos közleményt adott ki ezzel kapcsolatban. Időközben Zaluzsnij egy Facebook-fotón is feltűnt, egy politológusnak pedig azt mondta: nem zárja ki, hogy idővel politikai karriert indít, és megpályázza az ukrán elnöki tisztséget.

Még az előző héten írtunk arról, hogy a Rezident nevű Telegram-csatorna szerint őrizetbe vették az ukrán hadsereg volt főparancsnokaként nemzetközi hírnevet szerzett Valerij Zaluzsnijt.

Akkor hivatalos állásfoglalás ezzel az információval kapcsolatban nem érkezett az ukrán kormányzat részéről. Nem sokkal később viszont az ukrán elnök tanácsadója, Mihajlo Podoljak azt közölte, hogy Zaluzsnij heteken belül elfoglalhatja új tisztségét, és Ukrajna londoni nagykövete lehet. Állítása szerint már mindent tisztáztak, és csak logisztikai kérdéseket kell megoldani.

Arról, hogy Zaluzsnij mikor lehet hivatalosan is nagykövet, azóta sem érkezett pontosabb információ. Informálisan az ukrán oldalakon többek közt azt is terjesztik, hogy Zaluzsnijnak már csak a beosztottjait kell kiválasztania, illetve fejlesztenie kell még egy kicsit az angoltudását, mielőtt elfoglalhatja a helyét Londonban.

Ezzel együtt viszont továbbra is felbukkannak itt-ott a közösségi médiában azok az információk, amelyek szerint a volt főparancsnok őrizetben van, mert Volodimir Zelenszkij elnök attól tart, hogy zendülés törhet ki.

Az oroszpárti oldalak rárepültek Zaluzsnijra, egy ukrán kormányszerv cáfolatot tett közzé

Azután, hogy az ukrán közösségi médiában megjelent a hír, jó néhány oroszpárti oldal is elkezdte terjeszteni az infót, hogy Zaluzsnij „eltűnt”, vagy őrizetbe került. A Russia Today például egy külön véleménycikket is szentelt az ügynek.

Az ukrán Stratégiai Kommunikációs és Információbiztonsági Központ (SPRAVDI) végül pár nappal ezelőtt adott ki egy hivatalos cáfolatot arról, hogy „Zelenszkij politikai okokból elrendelte Zaluzsnij őrizetbe vételét”.

Azt írták, hogy ez nem igaz, és már 2023-ban is terjedtek hasonló álhírek, amelyek Zaluzsnij, valamint Olekszandr Szirszkij őrizetbe vételéről szóltak (Szirkszij akkor még a szárazföldi erők parancsnoka volt, idén év elején viszont átvette az egész hadsereg főparancsnokságát a távozó Zaluzsnijtól).

Valójában senki sem vette őrizetbe Zaluzsnijt, de miután 2024. február 8-án elbocsátották a főparancsnoki posztról, felterjesztették nagykövetnek az Egyesült Királyságba. Március 7-én Ukrajna elnöke jóváhagyta a jelöltségét

– írta a SPRAVDI.

Egy fotó, ami sokakat megnyugtatott

Maga Zaluzsnij egyébként egészen mostanáig nem reagált a róla szóló híresztelésekre, de legalább egy fotó napvilágot látott róla. A felvételt Marina Saskova, az ukrán Telegraf újságírója tette közzé még a múlt hét végén (azt nem közölte, hogy a felvétel mikor készült, de nincs arra utaló jel, hogy korábbi fotóról lenne szó).

Mehetünk Nagy-Britanniába?

– írta a Zaluzsnijjal közös fotó mellé az újságíró (a kommentekben egyébként többen is jelezték, hogy korábban ők vagy ismerőseik aggódtak a volt főparancsnok miatt).

A fotó nagy érdeklődést váltott ki, az ukrán Today magazin szerint a képpel kapcsolatban sokan megjegyezték, hogy Zaluzsnij megfiatalodott, lefogyott és a frizurát is váltott azóta, hogy távozott a hadsereg éléről.

Egy beszámoló is érkezett arról, hogy mi van most Zaluzsnijjal: még elnök is lehet?

A fenti képnél frissebb fejlemény, hogy Karl Voloh ukrán politológus kedden egy részletes leírást tett közzé a volt főparancsnokról, akivel állítólag nemrég volt alkalma találkozni. Mint írta, azért teszi közzé ezt a beszámolót, mert az emberek „szomjaznak” a Zaluzsnijról szóló hírekre.

„Teljesen normálisan érzi magát, szabad, és semmilyen kényszerintézkedést nem alkalmaztak vele szemben – az ellenzéki bloggerek félelmei ellenére. A hangulat rossz – a frontról érkező hírek miatt, amelyek persze jobban nyomasztják őt, mint titeket vagy engem. Arra készül, hogy májusban az Egyesült Királyságba megy, és nagyon intenzív tréningen vesz részt” – írta a politológus.

Kitért arra is, hogy Zaluzsnij valóban politikai pályára léphet-e.

Egyelőre – a háború végéig – nem hajlandó politikai karrierről beszélni. Úgy véli, hogy a politikába való belépése a jelenlegi szakaszban a helyzet destabilizálásához vezethet, és káros lesz az ország számára. A jövőben nem zárja ki az elnökjelöltséget

– írta Karl Voloh. Mindez azért is érdekes, mert korábban több helyütt is napvilágot látott az az infó, miszerint Volodimir Zelenszkij már a főparancsnoksága idején is lehetséges politikai riválisként számolt Zaluzsnijjal (sőt, az ukrán sajtóban megjelent információk szerint volt olyan közvélemény-kutatás is Zelenszkijék előtt, ahol már Zaluzsnij – egyelőre nem létező – pártjának lehetséges támogatottságát is mérték).

Azt is elmondta: készen áll megvédeni magát a bíróságon, ha Zelenszkijék megvádolják

Voloh végül arra is kitért, hogy Zaluzsnijtól ezen a találkozón azt is megkérdezték: tudatában van-e annak a veszélynek, hogy esetleg egy olyan büntetőeljárás indulhat ellene, amelyben Volodimir Zelenszkij és az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak őrá hárítják a felelősséget amiatt, hogy elszabotálta az orosz invázió előtti előkészületeket.

Egy ilyen eljárás azért is érdekes lenne, mert korábbi beszámolók szerint éppen Zelenszkij és köre voltak azok, akik kevésbé vették komolyan azt, hogy tényleg támadhatnak az oroszok – miközben Zaluzsnijnak sokak szerint döntő szerepe volt abban, hogy az oroszokat végül többé-kevésbé sikerült visszaverni 2022 tavaszán.

Zaluzsnij válasza állítólag a következő volt erre:

Készen állunk arra, hogy jogilag megvédjük magunkat.

Megjegyezte azt is: ha tényleg indul egy ilyen büntetőeljárás, akkor „törvénysértés” miatt akár börtönbe is zárhatják. Azt viszont semmiképp sem hajlandó hagyni, hogy a nevét „az ország helyzetének destabilizálásával és a szuverenitás veszélyeztetésével hozzák összefüggésbe” – válaszolta Zaluzsnij Karl Voloh beszámolója szerint.

(Borítókép: Valerij Zaluzsnij 2023 augusztusában. Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images)