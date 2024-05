Az ukrán csapatok hónapok óta naponta körülbelül 2000 lövést adnak le, ami alig elegendő az oroszok elleni védekezés fenntartásához. A legtöbb gyár még az új amerikai támogatás jóváhagyása ellenére sem tudta felpörgetni a termelést.

A probléma az, hogy világszerte óriási hiány van tüzérségi lövedékekből. Az európaiak azt mondták, egymillió lövedéket biztosítanak nekünk – ennek csak a harminc százalékát adták. Az amerikaiak leapasztották a készleteiket és Izraelnek is szállítanak

– mondta Oleksandra Usztinova ukrán parlamenti képviselő a Foreign Policy című külpolitikai kérdésekre specializálódott lapnak.

A várakozások szerint az amerikai kormányzat az év nagy részét azzal tölti, hogy az amerikai készleteket a háború előtti szintre állítsa vissza, mivel az amerikai hadsereg célja, hogy 2025 végére havi 100 ezer lövedékre növelje gyártókapacitását.

Európa készletei kiürültek. Az Európai Unió kezdeményezéséből származó 1,4 millió lövedék nagy része – amelynek körülbelül a felét már leszállították – csak 2024 végéig érkezik oda. Így Ukrajna partnerei az európai blokkon kívüli szállítók után kutatnak, hogy elegendő tüzérségi muníciót tudjanak biztosítani Kijevnek.

A Cseh Köztársaság egy európai országokból álló konzorciumtól szerzett forrásokat 500 ezer darab 155 milliméteres tüzérségi lőszer megvásárlására, és jelenleg azon dolgozik, hogy az első szállítmányt eljuttassa Ukrajnának. Az észt kormány, amelynek szintén van egy hasonló kezdeményezése, még nem kezdte meg az adománygyűjtést.

Joggal feltételezhetjük, hogy az ukránok a következő tizenkét hónapban nagyjából havi 75 ezer és 85 ezer lövedéket tudnak kilőni, ami körülbelül napi 2400–2500 lövedéknek felel meg

– mondta Franz-Stefan Gady, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének munkatársa. A szakértő szerint ez körülbelül a minimális mennyiség, amelyre Ukrajnának szüksége van ahhoz, hogy fenntartsa a védekezést az oroszokkal szemben.

Oroszország felpörgeti a termelést

Eközben Oroszország az év végére talán képes lesz 4,5 millió lövedék előállítására. Kérdéses azonban, hogy az agresszor kezdi-e kimeríteni ipari kapacitását. A fegyvergyárak már most is éjjel-nappal dolgoznak, így az európai tisztviselők arra számítanak, hogy Oroszországnak további gyárakat kell építenie, hogy előállíthassa a szükséges lövedékeket. Oroszország Észak-Koreából és Iránból is kap tüzérségi lövedékeket, de ezek némelyike olyan régi, hogy már nem is működik. Elegendő lövedék híján az ukránok FPV-drónokat használnak, amelyeket zavaró berendezésekkel el lehet téríteni és éjszaka nem tudnak repülni.

Mivel az amerikai és az európai gyárak még csak most kezdik felpörgetni a termelést, Kijev várhatóan 2024 nagy részét lövészárkok ásásával tölti, ahogy azt már hónapok óta teszi. Korántsem biztos azonban, hogy ezek az erődítmények olyan hatékonyak lesznek, mint a többrétegű orosz védművek, amelyek visszaverték Ukrajna 2023-as ellentámadását.

Ukrajna mélységi védvonalakat épít ki. Azonban ha egyszerre kevés az élőerő és a tüzérségi lőszer, az nagyon komoly problémát okoz

– mondta Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute Eurázsia programjának vezető munkatársa.

Emellett pedig miközben a termelés felpörög, Ukrajna több olyan katonát veszíthet, akiket nem tud pótolni.

Két évbe telt, mire az illetékesek rájöttek arra, hogy be kéne fektetni a védelmi iparba

– mondta Usztinova.

(Borítókép: Ukrán harckocsizók készülnek a harcra a Donyecki terület ukrajnai Lyman irányában 2024. március 09-én. Fotó: Jose Colon / Anadolu / Getty Images)