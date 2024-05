A török Riviérától Ile de Ré szigetéig olyan helyeket gyűjtöttünk – a The Guardian segítségével –, amelyek csendes és érintetlen környezetükkel igazi menedéket nyújtanak a mindennapi robotolás után, és ahol napozni, homokozni, búvárkodni vagy simán csak szundikálni is igazi feltöltődést jelent. A gyönyörű helyek mellé pazar, de megfizethető szállásokat is kínálunk, ahol tényleg csak annyi a dolga a vendégnek, hogy kikapcsolódjon és önmagára vagy éppen szeretteire koncentráljon. Egy dolgot azért nem árt, ha az elején tisztázunk: ha valaki szereti a halat, előnnyel indul!

1 – Asos, Kefalónia, Görögország

Van valami egészen különleges a kis, de tökéletes formájú Assosban – karamellszínű és rózsaszínű házak sorakoznak a patkó alakú öbölben, a szűk sikátorok között pedig velencei romok vannak elszórva.

Két kis strand is van, de az igazi örömöt az jelenti, ha motorcsónakot bérelünk, és felfedezzük a kis öblöket, amelyek a kefaloniai partok ezen részét szegélyezik. Gyalogosan pedig követhetjük azt a kis ösvényt, amely Assos 16. századi várának romjaihoz vezet. Nincs túl sok látnivaló, de a kilátás miatt megéri a sétát.

2 – Akyaka, Törökország

Törökország egyik „cittaslow”-ja – lassú városok, amelyek a természetre és a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt – Akyaka az Azmak folyó torkolatánál, a csillogó Gökova-öbölben fekszik. A tengerpart mögött, a villákkal borított utcák rácsos hálózata ad otthont a hagyományos lokantasoknak (egyszerű bisztrók) és kávézóknak, esténként a tengerparti éttermek pedig a homokra terítik az asztalokat.

A kis kikötőből csónakok csordogálnak felfelé az Azmak folyón, ahol haléttermek sorakoznak a lombos folyóparton, és árnyas gyalogút vezet a vidékre. Akyaka Törökország sárkányhajós és szörfözési központja is, a városból kivezető, hosszú tengerparton számos szörfiskola működik.

3 – Göltürkbükü, Törökország

Ha Törökországnak lenne Saint-Tropez-ja, akkor ez a két falu, Gölköy és Türkbükü csillogó találkozása lenne az, egy újonnan létrehozott nyilvános stranddal és feldíszített strandklubokkal, amelyek a Cote d'Azur hangulatát árasztják. Rengeteg minden történik, de még mindig sokkal csendesebb, mint a közeli Bodrum városa, és különösen erős az éttermi szcénája – különösen ajánlott az Arnavutköyben egy pazar, halas témájú vacsoráért.

A tengerpart mögött szuvenírboltok és dizájnerbutikok sorakoznak egymás mellett, kis panziók állnak ötcsillagos szállodák mellett, és a rendszeres dolmus (nyilvános busz) lehetőséget kínál a félsziget más falvainak felfedezésére, köztük az érintetlen Gümüslükre, ahol a part mentén családias haléttermek találhatók.

4 – Sibenik, Horvátország

Azt mondani, hogy Sibenik egy mini-Dubrovnik, talán kissé túlzás, de ugyanolyan elegáns velencei építészettel és terrakotta tetővel fedett házakkal rendelkezik – és jóval kisebb tömeggel. Ez a város a kirándulásra épült: a Rivától, a tengerparti sétánytól az elegáns katedrálisig a 11. századi Szent Mihály-erődhöz vezető átjárók és sikátorok kusza szövevényén keresztül.

A kék zászlós Banj strand 200 méteres sétára található a központtól, ahol étterem és játszótér is található, a Kornati-szigetcsoport érintetlen vizeire pedig hajókirándulások indulnak.

5 – Cavtat, Horvátország

Dalmácia egyik legbájosabb tengerparti kisvárosa, Cavtat terrakotta tetővel fedett házai egy kis patkó alakú öböl körül húzódnak, két erdős félszigettel, amelyek a víz túloldalán cirka 21 kilométerre lévő Dubrovnik felé nyújtózkodnak. A vízparti sétánnyal párhuzamosan visszafogott kávézók és éttermek – amelyek közül többet évtizedek óta ugyanazok a családok üzemeltetnek –, valamint vízre épült teraszok és kis, kavicsos öblök húzódnak, amelyekből kristálytiszta vízre nyílik kilátás.

Rendszeresen járnak hajótaxik Dubrovnikba és a közeli Elaphiti-szigetekre, az erdőben pedig egy szép gyalogos körtúra vezet, néhány egyszerű strandbárral, amelyek tökéletesek lehetnek egy vacsorára a naplementében.

6 – Santa Maria di Castellabate, Campania, Olaszország

A közeli Amalfi-part nyüzsgésétől távol eső Cilento tele van tengerparti kisvárosokkal, ahol a kifakult paloták és halászházak érintetlen strandokra néznek. Santa Maria is egy ilyen hely: a halászhajók kora reggel térnek vissza, hogy ellássák a város éttermeit, a halászok pedig a kék zászlós strandokon javítgatják hálóikat.

A napunkat a homokon heverészéssel vagy a Cilento Nemzeti Parkba vezető túraútvonalak felfedezésével tölthetjük, a közeli Paestum és Velia régészeti lelőhelyei pedig a történelem szerelmeseinek nagy vonzerőt jelenthetnek.

7 – La Flotte, Ile de Ré, Franciaország

La Flotte, amely egykor fontos tengeri halászkikötő volt, az Ile de Ré egyik legszebb faluja, a klasszikus breton stílusú házak között futó sikátorok kusza szövevényével, az éttermekkel szegélyezett vízparttal és a még mindig jelentős kikötőjével. A közeli Arnérault strand a legjobb választás egy laza délutánra, a strand mögötti fák árnyékos helyeket kínálnak a szundikáláshoz, öltözőfülkékkel és mosdóhelyiségekkel – bár nagyon erős az árapály, ezért indulás előtt mindig tájékozódjon az időpontokról.

A hangulatos Abbaye des Chateliers-ba való eljutáshoz kerékpárokat is bérelhet, és a reggeli piacon naponta lehet piknikezni – kiváló sajtok, kenyerek és pácolt húsok várják a vásárlókat.

8 – Concarneau, Bretagne, Franciaország

Concarneau történelmi múltra tekint vissza, a tengerpartja és a működő halászflotta a legfrissebb tenger gyümölcseivel tölti meg a város éttermeit, és ez Bretagne a maga szellős, gyönyörű szépségében. A két részből álló város 14. századi bástyákkal körülvett óvárosa egy kis szigeten fekszik, és macskaköves utcák kanyarognak a házak között a nyüzsgő halászkikötőig.

A Plage des Sables Blancs – egy hosszú, érintetlen homokos partszakasz – rövid sétával elérhető a városközponttól, és még úszómesterek is vigyázzák a vízbe merészkedőket. A Halászati Múzeum és a Marinarium – a világ legrégebbi tengerbiológiai állomása – jó választás családok számára esős időjárás esetén.

9 – Fornells, Menorca, Spanyolország

Fornells nem összekeverendő Playa de Fornellsszel – egy néhány mérfölddel arrébb fekvő újabb fejlesztéssel. Fornells Menorca egyik legbájosabb halászfaluja, pálmafákkal tarkított, visszafogott vízparttal, amely a haléttermek központjává vált, a Caldereta de llagosta – homárpörkölt – a legfinomabb étel, amelyet a helyiek mindenkinek ajánlanak, aki szereti a tengeri herkentyűket

Az utóbbi években a vízi sportok is ismertetőjegyévé váltak, a megbízható széljárás ideális feltételeket teremt a szörfözéshez és a kiteszörfhöz (sárkányszörf), a nyugodtabb napokon pedig az evezés lehet a sportbarátok elfoglaltsága. A város strandja kicsi, de a Cala Tirant a hegycsúcs másik oldalán egy tiszta vizű, széles homokos strandot kínál.

10 – Llafranc, Girona, Spanyolország

A fehérre meszelt házak, a kék ajtók és a vízben ringatózó kis halászhajók összképe kellemesen régies hangulatot kölcsönöz Llafrancnak. Egykor a Costa Brava legelbűvölőbb helye volt – Ernest Hemingwaytől és Salvador Dalítól kezdve Elizabeth Tayloron át Sophia Lorenig mindenkit vonzott –, mára azonban csendes, családbarát üdülőhellyé vált, ahol csak júliusban és augusztusban van igazán nagy forgalom.

A védett kikötő ideális a vízi sportokhoz, beleértve a kajakozást, a vitorlázást, a búvárkodást és a SUP-ozást, de például sétáláshoz is ideális lehet a fenyőfákkal borított hegycsúcs körül Calella de Palafrugellbe vezető, egy mérföld hosszú ösvény. Emellett elég bár van ahhoz, hogy az éjszakai életben is legyen egy kis nyüzsgés a fiatalok – és persze az örök fiatalok – számára.

Ezzel virtuális ajánlónk végére is értünk, jó nézelődést és kellemes ábrándozást kívánunk olvasóinknak, illetve reméljük, hogy segítettünk egy kicsit megválasztani az idei (opcionális esetben a jövő évi) nyaralás úti célját.