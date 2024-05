Ahogyan arról az Index is beszámolt, az Orosz Föderáció megkezdte a nem stratégiai nukleáris erők harci feladatok teljesítésére való felkészítését egy közelgő gyakorlatra. A gyakorlatban részt vesz az orosz légierő, a rakétaalakulatok és a haditengerészet is. A hadgyakorlat célja a moszkvai katonai tárca szerint azon egységek személyi állománya és felszerelése reagálási készségének fenntartása, amelyek nem hadászati nukleáris fegyvereket vethetnek be harcászati célból, valamint az orosz állami területi integritás és szuverenitás biztosítása.

Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította az orosz fegyveres erők vezérkarát, hogy készüljön fel egy olyan hadgyakorlatra, amelyen nem hadászati nukleáris fegyverek használatát fogják gyakorolni – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium. „A nem hadászati nukleáris erők harci feladatteljesítésére való felkészültségének növelése érdekében a vezérkar megkezdte az előkészületeket a Déli Katonai Körzet rakétaalakulatai [...] hadgyakorlatának megtartására” – áll a sajtóközleményben.

A tájékoztatásban a tárca rámutatott, hogy a hadgyakorlat egyben válasz azon „provokatív kijelentésekre és fenyegetésekre”, amelyeket egyes nyugati tisztségviselők Oroszországgal szemben tettek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kifejtette: „ha azt kérdezik, hogy a Nyugat képviselőinek mely nyilatkozatairól van szó, nyilvánvaló, hogy Macron úr nyilatkozatáról és a brit képviselők nyilatkozatairól van szó.” Az orosz elnöki szóvivő szerint az említett politikusok valójában NATO-katonákat akarnak az orosz hadsereggel szembeállítani. Peszkov korábban nagyon veszélyes tendenciának nevezte nyugati politikusoknak az ukrán konfliktusba való közvetlen beavatkozás lehetőségéről szóló megszólalásait.

Medvegyev nyugati fővárosokat bombázna

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a hadgyakorlatot szintén nyugati vezetők azon kijelentéseivel hozta összefüggésbe, amelyek szerint csapatokat kívánnak vezényelni Ukrajnába. A fellépést „a nyugati uralkodó osztály teljes degradációjának” nevezte.

A volt orosz elnök „gazembereknek” nevezte a nyugati politikusokat, Ukrajnát pedig „nem létező országnak”. Az orosz tisztségviselő megígérte, hogy lebombázza a világ három leghatalmasabb országának fővárosát – írja a focus.ua hírportál.

Medvegyev szerint bővült a Kreml ellenségeinek listája, amelyen két kontinens tisztviselői, „a nyugati politikai elit gazemberei” szerepelnek az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Franciaországból, Lengyelországból és a balti államokból.

Kijelentette, hogy Oroszország nem fog atomfegyverrel csapást mérni Ukrajnára, az oroszok célpontjai ellenségeik fővárosai és kormányzati negyedei lesznek – a Capitol Hill (Washington), az élysée-palota (Párizs) és a Downing Street 10 (London) mentén.

„És ez nem egy tavaszi súlyosbodás, hanem a politikai osztalékok cinikus kiszámítása. Az országok uralkodó osztályának valamiféle teljes leépülése zajlik” – mondta Medvegyev.

Az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese Telegram csatornáján bejelentette: a mai naptól Oroszország úgy döntött, hogy nem válaszol nukleáris csapással. Ehelyett egyelőre katonai gyakorlatokat tart a nem stratégiai nukleáris fegyverekkel felszerelt erők bevonásával. Ugyanakkor Ukrajnát „nem létező” országnak nevezte, ahová egyre több partner küldhet csapatokat.

(Borítókép: Oleksandr Ratushniak / Reuters)