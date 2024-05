Jared Kushner az előrehaladott tárgyalások alapján 99 évre kapna használati jogot az egykori védelmi minisztérium romos maradványainak és a környező ingatlanok telkére, amelyen luxusszállodát, magas színvonalú lakóépületeket és egy múzeumot tervez építeni.

A védelmi minisztériumot – más létesítményekkel együtt – a NATO bombázta le 1999-ben, és ezzel megakadályozta a koszovói vérontás további terjedését.

A belgrádi ingatlanfejlesztés bevételének 22 százaléka – a megállapodástervezet alapján – a szerb államot illeti meg.

Olyan, mintha a tálibok építenék újjá a 2001-ben, a két eltérített utasszállító becsapódásával földig rombolt Világkereskedelmi Központ ikertornyait – háborognak sokan Szerbiában.

A belgrádi tervek szerint teljesen eltüntetik a bombázásban megsérült épület maradványait, amelyek mementóként emlékeztetnek – igaz, csak a szerbek szenvedésére. A helyén és környékén egy Trump Tower stílusú, luxuslakásokból, -üzletekből, -szállodából és egy emlékmúzeumból álló új negyed épülne.

A projektben kíván részt venni Mohamed Alabbar, akinek a nevéhez a világ legmagasabb épülete, a 828 méteres dubaji Burdzs Kalifa, a Kalifa-torony kötődik, és aki a Gulf Business értesülései szerint már márciusban elkezdett tárgyalni Kushnerrel.

– nyilatkozta Alabbar a Reutersnek, és hozzátette: „izgatottan várom a csúcskategóriás fejlesztéseket”. Az esetleges partnerség elemeit nem részletezte, sőt azt sem tartotta kizártnak, hogy az együttműködés esetleg zátonyra fut.

Az emírségekbeli üzletember egyébként javában építi a Belgrade Waterfront, a Belgrád a vízparton-negyedet – ehhez lesz hasonló a rákosrendezői maxi-Dubaj is –, ezzel párhuzamosan azonban a jelek szerint Donald Trump vejével is szövetkezne.

A védelmi minisztérium körüli ingatlanfejlesztésnek nagy a visszhangja Szerbiában. Nem tapsolnak neki.

– méltatlankodott egy igazán szemléletes példával egy ellenzéki politikus, aki az elsők között szivárogtatta ki még februárban az építkezés tervét.

Az Aleksandar Jovanović Ćutához eljutott dokumentumok szerint a tárgyalások 2022 óta folynak, és azóta már jelentős előrelépések történtek. Tavaly Kushner két céget alapított Delaware államban, és ezek lesznek a csaknem egy évszázados bérleti szerződés haszonélvezői.

A megszellőztetett tervek megjelenése után már Trump veje sem titkolta céljait, és az X-en osztott meg néhány látványtervet ingatlanfejlesztési elképzeléseiről az albán tengerparton és a szerb főváros szívében.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV