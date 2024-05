Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten közölte, a kínai elnök e heti magyarországi látogatása történelmi jelentőségű, és nagyban hozzájárul Magyarország megerősödéséhez, a gazdasági-kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is.

Április végén írtuk meg az Indexen, hogy sajtóértesülések szerint egy kínai autógyár épít üzemet Baranyában, ezért is látogat több napra Magyarországra a kínai elnök, aki Orbán Viktorral jelentheti be hivatalosan a beruházást. A linken megjelent cikkünk témájával kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reagált.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az örmény kollégájával közös sajtóértekezletén újságírói kérdésre válaszolva „történelmi jelentőségűnek” nevezte a kínai elnök e heti magyarországi látogatását, és kiemelte, hogy Hszi Csin-ping népes delegációja élén mindössze két európai uniós tagállamot keres fel: Magyarországot és Franciaországot.

Kiemelte, a tárgyalások egyik legfőbb témája a gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz, miután 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, „részben ennek is köszönhető, hogy hazánk a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában”.

Tudatta, hogy jelenleg is egyeztetések zajlanak nagy kínai vállalatokkal további beruházásokról, viszont álhírnek minősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a kínai államfő magyarországi vizitje alatt Pécsre látogatna.

És szeretném elmondani azt is, hogy aki egy tárgyalási folyamat során konkrét cégnevekről beszél még a megállapodás előtt, az egyértelműen Magyarország nemzeti érdekeivel, egyértelműen Magyarország gazdasági érdekeivel ellentétesen cselekszik

– mondta Szijjártó, hozzátéve, ez csak mérsékli az esélyét egy megegyezésnek.

„Ezért arra kérnék minden újságírót, hogy ha Magyarország nemzeti érdekeit legalább egy kicsit is szem előtt tudja tartani, s nem a »minél rosszabb, annál jobb« elven működik, vagy ettől csak egy kis időre el tud vonatkoztatni, akkor ne fantáziáljon nyilvánosan vállalati nevekről”. Hangsúlyozta, hogy rendre beszámol a kormány minden friss fejleményről, amint megszületik egy hasonló megállapodás.

Tizenhat megállapodást terveznek aláírni a felek

Szijjártó Péter közölte azt is, hogy a kínai elnök delegációjával Magyarországra érkezik többek között Wang Yi külügyminiszter, Lan Foan pénzügyminiszter, Wang Wentao kereskedelmi miniszter, valamint Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

A látogatás alatt tizenhat megállapodást már biztosan aláírnak a felek, két másikról még egyeztetés folyik. Tájékoztatása szerint ezek között kiemelkedő jelentősége van annak, amely az Egy övezet, egy út kínai programhoz kapcsolódó esetleges magyarországi infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazza. Ezek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek.

Lényeges, hogy a nukleáris energia teljes portfólióját felölelő együttműködést indít a két ország, és remélhetőleg a kereskedelmi kapcsolat terén is sikerül további előrelépést elérni a kiváló minőségű magyar agrártermékek kínai exportlehetőségeinek bővítése révén – emelte ki. Emellett napirenden lesz a turisztikai kapcsolatok fejlesztése is, amit nagyban segít, hogy Magyarország abszolút regionális csúcstartó a júliustól meglévő heti tizenkilenc légi járatával.

„Szeretnénk, ha a vízummentesség, amelyet korábban kaptak a magyar állampolgárok, majd hosszabb időn keresztül is megmaradna” – jelentette ki. A tárcavezető arra is kitért, hogy a megbeszélések másik fő napirendi pontja az ukrajnai háború, a kínai béketerv lesz, amelyet Magyarország is üdvözöl, mégpedig egyrészt azért, mert egyáltalán létezik ilyen, másrészt pedig, mert a békéről szól.

Kína egyértelműen a béketáborhoz tartozó egyik legerősebb állam, amely folyamatosan beszél a béke jelentőségéről. Itt abszolút egyetértés van közöttünk, ezért a tárgyalások napirendjének nagyon fontos pontja lesz a béketeremtés lehetősége. Történelmi jelentőségű látogatás tehát, amely hozzájárul Magyarország megerősödéséhez, hozzájárul a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is a térségben

– összegzett.

Magyarország és Örményország nagykövetséget nyit egymás fővárosában

A külügyminiszter hétfőn azt is bejelentette, hogy Magyarország és Örményország nagykövetséget nyit egymás fővárosában, ez újabb fontos lépés a két ország között sokat javuló viszonyában a diplomáciai kapcsolatok másfél évvel ezelőtti helyreállítása óta.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az örmény kollégájával, Ararat Mirzojannal közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy hasonló látogatásra utoljára tizenöt évvel ezelőtt volt példa, így fontos mérföldkőről van szó.

Emlékeztetett, hogy a két ország 2022 decemberében döntött a diplomáciai kapcsolat helyreállításáról, s azóta sok fontos gyakorlati ponton tudtak kölcsönösen előnyös előrelépést elérni, ami mindkét ország gazdaságának és állampolgárainak a javára vált.

Elmondta, hogy ennek jegyében megegyezést írtak alá a gazdasági és külügyi együttműködésről, így a két kormány között gazdasági vegyes bizottság állhat fel a kapcsolatok további erősítése céljából. Bejelentése szerint megállapodtak arról is, hogy kölcsönösen nagykövetséget nyitnak egymás fővárosában.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy tavaly rekordot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom, ennek értéke tíz év alatt mintegy 70 százalékkal nőtt, és a hazai gyógyszeripari cégek egyre aktívabbak az örmény piacon. „Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy júliustól közvetlen légijárat fogja összekötni a két fővárost a Wizz Air jóvoltából” – mutatott rá.