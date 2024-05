A világ legkisebb hadseregének tartott svájci gárda új tagjainak eskütétele 1527. május 6-t idézi: abban az évben 147 svájci testőr az életét áldozta fel VII. Kelemen pápa védelmében, amikor VII. Károly császár zsoldos katonái megszállták és kifosztották a Vatikánt és Róma városát.

A pápai testőrség ünnepélyes eskütétele az apostoli paloták Szent Damázról elnevezett udvarán zajlik. Az eskütételen a gárdisták kék-sárga-piros színű ünnepi egyenruhájukat viselik, amelyet a nagyobb ünnepeken, például a húsvéti és karácsonyi pápai áldáskor is hordanak. A harmincnégy új testőr egyenként mondja fel az eskü latin szövegét, miközben jobb kezük három ujját felemelik a szentháromság jegyében.

Az eskütétel előtt misét mutattak be a Szent Péter-bazilikában, amelyet a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros celebrált. A Cristoph Graf parancsnok vezette testőrség tagjait, valamint az eskütétel előtt álló új katonákat, akikhez családtagjaik is megérkeztek a Vatikánba, Ferenc pápa is fogadta.

Az egyházfő köszönetet mondott a svájci gárdisták „figyelmes, emberséges, lelkiismeretes” szolgálatáért. Arra kérte az újoncokat, szabadidejükben ne mobiltelefonjaikat nézzék, hanem igyekezzenek megismerni az őket körülvevő Róma városa szépségét.

Az eskütételen szokás szerint részt vesz Svájc delegációja Viola Amherd szövetségi elnök vezetésével, valamint jelen lesz a svájci védelmi vezérkar és a püspöki konferencia vezetője is – írja az MTI.

A svájci gárdába való belépés feltételei között szerepel, hogy a jelentkezőknek gyakorló katolikusnak és svájci állampolgárnak kell lennie. Tizenkilenc és harminc év közötti, érettségizett, nőtlen, büntetlen előéletű, legalább 174 centiméter magas férfiak jelentkezését várják. A katonai szolgálat huszonhat hónapnak felel meg, amelyet követően a svájci gárdista a Vatikánban vagy máshol is folytathatja pályafutását biztonsági területen.