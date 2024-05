Guót április 22-én vette őrizetbe a német rendőrség. Miután kiderült, hogy az asszisztense Kínának kémkedhetett, Krah azonnal elbocsátotta. Krah, a német jobboldali AfD párt befolyásos tagja és EP-listavezetője az X-en számolt be kedden az asszisztense brüsszeli irodájában történt házkutatásról. Mint írta, ez várható volt, csak azt furcsállta, hogy ennyi ideig tartott. Hozzáfűzte: az ügyhöz sem neki, sem más alkalmazottjának nincs köze.

A német ügyészség közleménye szerint Jian Guo brüsszeli irodáját gyanítható kémtevékenysége miatt kutatták át, Krahét pedig azért, mert őt tanúként kezelik az ügyben. Guo brüsszeli lakásán már április 24-én megtartották a házkutatást.

A belga hatóságok a német ügyészség felkérésére folytattak házkutatást az irodákban. Az ügyészség gyanúja szerint

Guo az Európai Parlamentből érzékeny információkat adott át a kínai titkosszolgálatnak, emellett valószínűleg Európában élő kínai politikai aktivistákról is jelentett Pekingnek.

Olaf Scholz német kancellár azok után, hogy kémkedés vádjával őrizetbe vették a szélsőjobboldali AfD prominens EP-képviselőjének asszisztensét, azt mondta: „elfogadhatatlan a Németország ellen irányuló kémkedés attól függetlenül, hogy melyik országból származik”.

Mint írtuk, a Bild áprilisi értesülése szerint a drezdai ügyészség nyomozást indított Krah ellen is orosz kenőpénzek elfogadása miatt. Időközben az is kiderült, hogy a német európai parlamenti képviselő – akivel az Index 2021 áprilisában interjút is készített – nemcsak a Kremltől, hanem Kínától is pénzt fogadhatott el. Jelenleg amiatt nyomoznak, hogy „fennáll-e a parlamenti képviselő megvesztegetésével kapcsolatos bűncselekmény alapos gyanúja”.

(Borítókép: Maximilian Krah 2024. április 24-én Berlinben, Németországban. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)