Cikkünk folyamatosan frissül...

Hétfő este az izraeli hadsereg közölte, hogy „célzott csapásokat” hajtott végre Rafah keleti részén. A hadművelet során 20 Hamász-terroristát öltek meg, és három alagútaknát fedeztek fel. Az izraeli hadsereg egyik tisztségviselője szerint az ott tartózkodott emberek túlnyomó többsége elhagyta az evakuációs övezetet − írja az Associated Press.

A Gázavárostól délre fekvő átkelőt izraeli harckocsik foglalták el − közölték az izraeli védelmi erők és palesztin tisztviselők.

Wael Abu Omar, a Palesztin Határátkelő Hatóság szóvivője elmondta, hogy az átkelő, a háború sújtotta övezetbe irányuló humanitárius segélyek fő belépési pontja le van zárva.

Tegnap az egész nyugati terület hadszíntérré vált. A bombázások nem álltak le

− mondta Abu Omar, hozzátéve, hogy a bombázások miatt a személyzet elmenekült a létesítményekből.

Izrael szerint csak célzott támadásokat hajtottak végre

Az izraeli hadsereg közleményében az éjszakai rafahi műveletet „nagyon precíz” terrorellenes műveletnek nevezte.

A szárazföldi és a légi erők az éjszaka folyamán Rafah keleti részén, a határátkelő közelében lévő egyik negyedben is tevékenykedtek − közölte a hadsereg. Nem pontosították az alagútaknák helyét vagy azt, hogy hol likvidálták a terroristákat − írja élő közvetítésében a The New York Times.

Egy katonai tisztviselő a hadsereg szabályai szerint névtelenül nyilatkozva azt mondta, hogy a művelet „nagyon korlátozott hatókörű” volt, és konkrét célpontok ellen irányult Kelet-Rafah meghatározott területein, azon a zónán belül, amelyet a hadsereg hétfőn evakuálásra jelölt ki.

Ciszjordániára is kiterjedt az invázió

Az izraeli hadsereg újabb éjszakán keresztül razziázott palesztin városokban a megszállt Ciszjordániában, számos embert letartóztatott, és épületeket rongált meg − közölte az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió. A csatorna információi szerint az izraeli katonák rajtaütöttek

a ramallahi Jalazone menekülttáborban, ahol három embert tartóztattak le.

Hebron városában és a közeli as-Samu és Beit Kahil településeken. Átkutatták a lakosok otthonait és új katonai ellenőrző pontokat állítottak fel a területeken.

Beita és Rujeeb városban, Nablusz kormányzóságban. Itt két személyt tartóztattak le.

Husan városában, Betlehemtől nyugatra. Egy fiatal palesztin férfit tartóztattak le.

Tammun városában, Tubásztól délre. Egy személyt letartóztattak.

Al-Zeer területen, Betlehemtől keletre. Itt házkutatásokat hajtottak végre és épületeket semmisítettek meg.

Izrael megsérthette a nemzetközi jogot

A The Washington Post értesülése szerint a Biden-adminisztráció várhatóan ezen a héten értesíti a Kongresszust arról, hogy Izrael véleménye szerint megsértette-e az amerikai vagy a nemzetközi jogot Gázában. Ennek a döntésnek jelentős erkölcsi és politikai tétje van az amerikai elnök számára.

A jelenleg készülő jelentés, amelynek egyes részeit várhatóan a Capitoliumra történő szerdai továbbítása után hozzák nyilvánosságra. Az amerikai-izraeli kapcsolatok konfliktusosak, mivel Biden elnök és Benjámin Netanjahu miniszterelnök vitában állnak, ugyanis Izrael nem veszi figyelembe Washington figyelmeztetéseit a háború és a blokád miatt, amely a gázai egészségügyi minisztérium szerint több mint 34 ezer palesztin életét követelte, és éhínséghez vezetett.

Ha az Egyesült Államok kormányzata megállapítja, hogyIzrael megsértette az amerikai vagy a nemzetközi jogot, az szinte biztosan felerősíti az amerikai katonai segélyek felfüggesztését követelő hangokat, és minden bizonnyal felingerli a konzervatívokat valamint számos centrista és progresszív szavazót, amely komoly csapást jelenthet Biden újraválasztási kampányára.

(Borítókép: Palesztinok egy izraeli csapásban megrongálódott házat vizsgálnak a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban 2024. május 7-én. Fotó: Hatem Khaled / Reuters)