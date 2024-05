Egy szakértő és egy olasz napilap is arról számolt be, hogy amennyiben Oroszország átlép bizonyos „vörös vonalakat”, amelyeket a védelmi szövetség jelenleg „utolsó mentsváraknak” tekint, akkor nem lesz más választása a NATO-nak, mint hogy bevonuljon Ukrajnába. Jelenleg is 5500 külföldi katona állomásozik Romániában, ezek számát egy év alatt 9000-re emelnék.