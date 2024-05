Gyomorforgató részleteket árultak el a rafahi orvosok a kórházakban uralkodó állapotokról

Múlt héten a Hamász vezetése elfogadta a gázai tűzszüneti megállapodás feltételeit. Izrael megvizsgálta a javaslatot, de végül nem fogadta el, és hétfőn megkezdte a Rafah elleni hadműveletet.

Rafah három kórháza közül a legnagyobbat, az Abu Youssef al-Najjart szinte teljesen ki kellett üríteni, miután a személyzet evakuálási parancsot kapott a közelben dúló harcok miatt. Az izraeli előrenyomulás a közeli, Han Juniszban lévő Európai Gázai Kórház felé vezető utat is elvágta, továbbá a közeli Rafah és Kerem Shalom határátkelőket is.

A kuvaiti szakkórház egyik orvosa arról számolt be, hogy a helyzet „a szó minden értelmében katasztrofális”.

„Sajnos a kuvaiti kórház egy nagyon kicsi kórház, amely nem rendelkezik diagnosztikai felszereltséggel” – mondta dr. Jamal al-Hams, a kórház igazgatója a BBC-nek.

Még a röntgenkészülék is működésképtelen az izraeli bombázások miatt, és nincs hozzá pótalkatrész, mivel az átkelőket lezárták. A vérkép elemzésére szolgáló készülék pedig leállt a túlterheltség miatt

– tette hozzá.

Jamal al-Hams elmondta, hogy neki és kollégáinak összetett traumás és égési sérülésekkel, törésekkel és összezúzott végtagokkal bekerülő embereket kell ellátniuk.

„Kaptunk néhány olyan esetet, amikor a has és a belek felszakadtak, és olyan koponyatörésekkel is találkoztunk, amikor az agy egyes részei a koponyán kívül voltak. Végtagok amputálására is sor került” – idézte fel, hozzátéve, hogy minden egyes esethez több szakemberre van szükség.

Dr. Juszef Abu al-Rish, a Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium államtitkára a Gaza Lifeline-nak elmondta, hogy Rafah megmaradt egészségügyi létesítményei már nem lesznek képesek megmenteni a sok súlyosan sebesült beteg életét.

„Rafah kormányzósága nem rendelkezik valódi orvosi szolgáltatásokkal, miután az Abu Youssef al-Najjar Kórház leállt, és az emberek nem tudták elérni az Európai Gázai Kórházat” – mondta.

„Nem tudják biztosítani az összes szolgáltatást, mivel nem rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával és szaktudással. Nincs lehetőség dialízisre, nincsenek oxigéntermelő állomások, sem intenzív osztályok vagy vérbankok”.

Az izraeli hadsereg hétfőn felszólította a Rafah keleti részén lakókat, hogy saját biztonságuk érdekében hagyják el a várost, és induljanak el a közeli al-Mawasitól a központi Deir al-Balah városáig terjedő kiterjesztett humanitárius terület felé, ahol terepkórházak, sátrak és ellátmány várják őket. Dr. Hams szerint ugyanakkor ezeket máshol kellett volna elhelyezni, mivel a menekülők számára szinte elérhetetlenek.

Messze sodródtak a béke lehetőségétől

Hétfő este az izraeli hadsereg közölte, hogy „célzott csapásokat” hajtott végre Rafah keleti részén. A hadművelet során húsz Hamász-terroristát öltek meg, és három alagútaknát fedeztek fel. Az izraeli hadsereg egyik tisztségviselője szerint az ott tartózkodott emberek túlnyomó többsége elhagyta az evakuációs övezetet. A Hamász a támadás megkezdése után felfüggesztette a kairói tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalásokat.

Azt a megállapodástervezetet, amelyről most tárgyaltak, Katar és Egyiptom mint közvetítők dolgozták ki. A Hamász módosítani akart rajta, de Izrael ezt nem fogadta el, és a közvetett tárgyalások minden résztvevője távozott Kairóból.

A Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet szerint a Hamász továbbra is érdekelt a tárgyalások folytatásában, a rafahi hadművelet miatt állt el azoktól. Ezt a Hamászt képviselő Izzat ar-Risek is megerősítette, hozzátéve, hogy a szervezet továbbra is jó kiindulópontnak tartja a közvetítők tűzszüneti javaslatát

