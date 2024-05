Az olasz családszövetségek a demográfiai helyzetről és a születésszám növeléséről rendeztek konferenciát a Vatikánhoz közeli kongresszusi központban. A kétnapos találkozó a Létezni, több fiatal, több jövő címet kapta.

Az MTI azt írja, hogy a konferencia helyszínétől nem messze baloldali ifjúsági szervezetek vonultak fel. A demonstráció engedélyezett volt, de a résztvevők a menet eredeti útvonalát módosították, és el akartak jutni a kongresszusi központig.

Rohamrendőrök állták útját a menetnek. A tüntetés szervezői közösségi oldalaikon öt sérültről adtak hírt, akiket – közléseik szerint – a rendőrük gumibottal ütöttek meg. A hatóságok információi szerint több tüntető és két rendőr sérült meg.

A szervezők „transzfeminista” tiltakozásnak nevezték a tüntetést, hangoztatva, hogy haragjukat akarták kifejezni a születési konferenciával szemben.

A demonstráció résztvevői elégették Giuseppe Valditara oktatási miniszter korábban kiadott rendeletének nyomtatott példányait az iskolai szexuális és párkapcsolati nevelésről.

A születési konferencia csütörtöki, első napját is tiltakozás kísérte, amikor az abortuszhoz való jog mellett tüntető fiatalok egy csoportja bejutott a kongresszusi terembe, és bekiabálásokkal megakadályozta, hogy Eugenia Roccella családügyi, születési és esélyegyenlőségi miniszter el tudja mondani beszédét.

„Az emberi élet ajándék”

Ferenc pápa pénteken szólalt fel. Az egyházfő 2021 óta állandó vendége a születési konferenciának.

Az emberi élet nem probléma, hanem ajándék

– jelentette ki a pápa.

Hangsúlyozta, hogy a világban az éhezést és a környezetpusztítást nem a születő gyermekek okozzák, hanem az egoizmus, a vak és féktelen materializmus, a fogyasztási láz, amely kielégíti ugyan, de magányossá és boldogtalanná teszi az embereket.

A pápa azt mondta, az otthonok tele vannak tárgyakkal, háziállatokkal, „az egyedüli, ami hiányzik, azok a gyerekek [...], a népek reményfaktorát a születések száma adja. Gyerekek és fiatalok nélkül egy ország elveszíti a jövő iránti vágyát”.

A pápa emlékeztetett arra, hogy Olaszországban a gyermekvállalási életkor átlaga jóval negyven év felett van, miközben Európa középső országaiban jóval harminc év alatti. Párhuzamot vont a fegyvergyártás és a terhességmegelőző gyógyszerek között, hangoztatva, hogy ez a két iparág a legnyereségesebb.

Az első elpusztítja az életet, a második megakadályozza az életet

– jelentette ki Ferenc pápa.

(Borítókép: Tüntetők összecsapnak a rendőrökkel az olaszországi, születésszám csökkenéséről szóló The General State of the Birth Rate konferencia elleni tüntetésen Rómában 2024. május 10-én. Fotó: Yara Nardi / Reuters)