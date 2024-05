Hetek óta uralja a szerb nyilvánosságot a kétévesen megölt Danka Ilics meggyilkolásával gyanúsított egyik férfi testvérének, Dalibor Dragijevicsnek a halála, pontosabban annak körülményei. A férfit ugyanis – akit azzal vádoltak, hogy fivérének, Dejan Dragijevicsnek segített az elütött, majd megfojtott kislány holttestének eltüntetésében – vélhetően halálra verték a bori rendőrök a fogdán.

Nem hivatalos információk szerint az ügyet vizsgáló Belső Ellenőrzési Osztály most az erőszakkal vádolt rendőrök felfüggesztését kérte. Az osztály megkísérelte kideríteni, hogy mi is történt Dragijeviccsel április 7-én, a fogdán töltött éjszakán, amikor a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni az életét. Egy szerb portál, a Nova.rs úgy tudja, hogy a belső ellenőrök fegyelmi eljárás indítását javasolták az egyenruhásokkal szemben, valamint kérték az elmozdításukat is.

Elfogatásától kezdve kínozták a gyanúsított testvérét

Helyi sajtóértesülések szerint Dalibor Dragijevicset attól a pillanattól fogva kínozta a rendőrség, hogy őrizetbe vették a gyanúval, miszerint segített testvérének elrejteni a kislány holttestét. A portál szerint a rendőrök aznap többször megverték, miközben különböző helyszínekre vitték, hogy kiszedjék belőle, hol lehet a kislány holtteste, amiről azt állította, nem tudja.

Mint arról beszámoltunk, a kétéves Danka Ilics március 26-án tűnt el a Bor melletti Banjsko Polje településről, ahol családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Tíz nap keresés után vették őrizetbe gyanúsítottként Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics bori lakosokat, a helyi kommunális közvállalat dolgozóit, akik a gyanú szerint szolgálati járművükkel elütötték a kislányt, majd miután észlelték, hogy a kislány még él, megfojtották, és a holttestet egy szeméttelepre vitték. A holttestet többször elmozdították a helyéről Dragijevics testvérének és apjának feltételezett közreműködésével, előbbit a bori fogdában úgy megverték a rendőrök, hogy belehalt a helyszínen a sérülésekbe.

Procurili novi detalji: Na autu kojim je pregažena Danka Ilić (2) nije pronađen njezin DNK!https://t.co/zsArQqI38L pic.twitter.com/RXeDpi2tSv — Jutarnji List (@jutarnjihr) May 8, 2024

A csavar az ügyben az, hogy a rendőrség közleménye szerint a férfi természetes halált halt, míg a belgrádi Igazságügyi Orvostani Intézet megállapította,

hogy a férfit megverték a rendőrségi fogdán, azért halt meg.

A feltételezett elkövetők vizsgálati fogságban vannak. A kislány meggyilkolása egész Szerbiát mélyen megrázta, a gyerek eltűnését követően Szerbia soha nem látott erőket mozgósított a kislány felkutatására, gyakorlatilag az egész ország, ezenkívül az Interpol és az Europol is a kis Dankát kereste.

Holttestét a mai napig nem találták meg.