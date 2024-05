Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke szombaton New Jersey-ben tartott nagygyűlést. A több mint 90 perces beszédében a „The Snake” (magyarul „A kígyó”) szavalásában Trump arra használta Oscar Brown dalát, hogy párhuzamot vonjon „az illegális bevándorlással és azzal, hogy milyen hülyeség, amit most csinálunk” – írta a Barron’s az AFP francia hírügynökségre hivatkozva.

„Olyan embereket engedünk be az országunkba, akikkel csak baj lesz” – mondta a republikánus elnökjelölt. Trump többször is elővette a dalt, hogy kiemelje migránsellenes álláspontját, ami állítólag Oscar Brown családjának tiltakozását is kiváltotta.

Egy gyengéd szívű nő meglátott egy szegény, félig megfagyott kígyót. De ahelyett, hogy köszönetet mondott volna, a kígyó gonoszul megharapta őt

– mondta Trump, miközben a dal szövegét szavalta a tömegnek.

Trump, aki a novemberi voksoláson Joe Biden demokrata elnökkel fog megmérkőzni, egyre erőszakosabb retorikát használ az ország migránsválsága körül. „A kígyó” hosszas szavalása ugyanakkor visszafogott reakciót váltott ki a New Jersey partján fekvő Wildwoodban a tengerparton összegyűlt többezres tömegből. Néhányan furcsán néztek, miközben a nagy kivetítőn látható Trump mögött álló férfi ásított, és a nézők elindultak a kijáratok felé.

Mindenki élvezte? Ne élvezzétek, nektek kellene... nektek kellene félnetek!

– mondta a volt elnök az előadását követően, amikor már szabadon engedte saját gondolatait is.

Trump ismét előszedte Hannibal Lectert

A 2016-os voksolás előtti első elnökválasztási kampányában Trump a „megerőszakoló” illegális migránsokról szóló szóhasználatával sokkolta a hallgatóságát. A republikánus elnökjelölt alig néhány hónappal ezelőtt azt állította, hogy a migránsok „megmérgezik az Egyesült Államok vérét”, heves visszhangot váltva ki. Biden kampánya azzal vádolta, hogy Hitler nyelvezetét utánozza.

Beszédének a kannibalizmusról szóló része is figyelmet keltett a közösségi médiában.

A néhai, nagy Hannibal Lecter csodálatos ember

– mondta Trump, utalva A bárányok hallgatnak című 1991-es filmre.

„Gyakran meghívott egy barátot vacsorára” – mondta, felelevenítve egy jól bevált viccet a hírhedt kannibálkarakterről, mielőtt újra belevetette magát a migránsozásba. „De Hannibal Lecter. Gratulálok, a néhai, nagy Hannibal Lecter. Olyan embereket engednek be az országunkba, akiket nem akarunk az országunkban látni.”

Donald Trump nem először említi a Hannibal-tetralógia szereplőjét. Ahogyan arról az Index is beszámolt, márciusban is A bárányok hallgatnak című filmben szereplő Hannibal Lectert emlegette a bevándorlókról szóló előadásában. A volt amerikai elnök már korábban is hivatkozott a filmre, amikor a bevándorlókról beszélt, többek között egy februári konferencián és egy januári New Hampshire-i beszédében.