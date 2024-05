Meghalt Amerika „legviccesebb embere”

Életének 79. évében meghalt James Gregory komikus, akit „Amerika legviccesebb embereként” emlegetnek az egyesült államokban.

A halálhírt az előadóművész családja közölte a Gregory hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a komikus csütörtökön halt meg szívelégtelenségben.

A stand-upos a 80-as évek elején, 36 évesen kezdte a pályáját a szórakoztatóiparban, előtte évekig üzletkötőként dolgozott. Ő volt az első komikus, aki a legendás atlantai Punchline klub színpadára lépett. Bár déli komikusként lett ismert, a következő négy évtizedben az egész országot bejárta előadásaival.

A komikusiparba és rajongói szívébe felejthetetlen előadásain túl azzal betonozta be magát, amikor a 80-as években „Amerika legviccesebb emberének” kezdte magát hívni.

Gregory még sokáig tervezte nevettetni az embereket, hiszen péntekre és szombatra még két fellépése is lett volna az alabamai Hooverben.

Rajongói még többet megtudhatnak róla és pályájáról a hamarosan, novemberben megjelenő önéletrajzi könyvéből, az „Egy véka bab és egy szem paradicsom: The Life and Times of 'The Funniest Man in America című műből. James Gregoryt három unokahúga és távolabbi családtagjai gyászolják.