Orbán Viktor miniszterelnök Mahamat Déby csádi államfő megválasztásának alkalmából a következőket írta az X-en:

Gratulálok GmahamatIdi Elnöknek és a csádi népnek a közelmúltban lezajlott békés választásokhoz, ami fontos lépést jelent az átmenet folyamatában. Magyarország továbbra is támogatni fogja Csádot a Száhel-övezetben való biztonság és stabilitás megerősítésének létfontosságú munkájában a soron következő magyar EU-elnökség alatt. #Biztonság, #Stabilitás, #Száhel!”

A miniszterelnök bejegyzése sokkal érthetőbbé válik, ha felidézzük, hogy az idei év elején Magyarország széles körű együttműködési programot indított Csáddal a Száhel-övezet biztonságának és stabilitásának erősítése, a gazdaság fejlesztése, ezáltal pedig a migráció kiváltó okainak kezelése céljából.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor csádi kollégájával, Mahamat Saleh Annadiffal közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a világ jelenleg a veszélyek korában él, és a válságok egy jelentős része a súlyosbodó terrorizmushoz kötődik, aminek pedig köze van a tömeges illegális bevándorlási hullámokhoz is.

Magyarország ezenfelül 200 katonát küld Csádba, a Száhel-övezet stabilitásának fenntartása érdekében. „A problémákat ott kezeljük, ahol azok keletkeznek. Ahelyett, hogy a migráció támogatásával azt ösztönöznénk, hogy a gondot importáljuk ide, és ezzel bajt hozzunk a saját fejünkre is, a helyiek igényeinek és kéréseinek megfelelő segítséget visszük helybe. Ezt javasoljuk uniós színtereken is. A Száhel-övezetben, ahonnan amúgy is nagy az elvándorlás, amit a terrorizmus és a politikai bizonytalanság is tovább ront, elemi érdekünk a régió stabilitása. Puccshullám söpört végig az övezetben, melyből jóformán csak Csád maradt ki. Ezért döntöttünk úgy, hogy komplex segítséget küldünk Csádnak, amelynek van katonai eleme is” – mondta ezzel összefüggésben az Indexnek Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.