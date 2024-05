Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háború kitörése óta nem látott átszervezést hajtott végre Oroszország védelmi minisztériumában az elmúlt hétvégén. Szergej Sojgu, az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere a 2012-es kinevezése óta leválthatatlannak bizonyult, egészen ezidáig. Pozícióját Andrej Belouszov, Oroszország első miniszterelnök-helyettese veszi át, akitől nagyobb nyitottságot várnak a harctéren. Mindeközben Putyin belső körének egy másik, évtizedek óta meghatározó tagja, Nyikolaj Patrusev is távozik posztjáról.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke vasárnap leváltotta régi szövetségesét, Szergej Sojgu védelmi minisztert a katonai vezetés legjelentősebb átalakításával azóta, hogy az orosz csapatok több mint két évvel ezelőtt elindultak Ukrajna ellen.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az orosz elnök jelentős Andrej Belouszovot, a korábbi elsőszámú miniszterelnök-helyettesét jelölte a régóta hivatalban lévő védelmi miniszter, Szergej Sojgu helyére. A régóta az orosz elnök szövetségesének számító Sojgu leváltása csaknem egy héttel azután történt, hogy Putyin ötödik hivatali ciklusára esküdött fel, ami még inkább bebetonozza több mint két évtizedes uralmát, miközben tovább folytatódik az ukrajnai háború.

A 65 éves Andrej Belouszov az elmúlt évtizedben számos kormányzati pozíciót töltött be, a gazdaságfejlesztési minisztertől és az elnök gazdasági asszisztensétől kezdve a megbízott miniszterelnökön át az első miniszterelnök-helyettesig. Amikor Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét Belouszov katonai tapasztalatának hiányáról kérdezték nemrég az újságírók, Peszkov azt a választ adta, hogy ő egy civil tisztviselő, aki a védelmi minisztérium élén megnyitná az utat „az innovációra, minden fejlett ötlet bevezetésére”. „Nagyon fontos, hogy a biztonsági blokk gazdaságát integráljuk az ország gazdaságába, hogy az megfeleljen a jelenlegi igényeknek” – fogalmazott Dmitrij Peszkov a The Moscow Times szerint.

Putyin egy elnöki rendelet szerint Nyikolaj Patrusevet, a Biztonsági Tanács vezetőjét is elbocsátotta, akit sokáig Putyin belső körének kulcsfontosságú tagjaként tartottak számon, „más munkakörbe való áthelyezésével összefüggésben”. Patrusev helyét a Biztonsági Tanács, a stratégiai és nemzetbiztonsági kérdéseket felügyelő végrehajtó hatalmi szerv élén Sojgu veszi át. Peszkov szerint Patrusev egy új tisztséget kap (de azt még nem tudni, hogy mi lesz a feladata).

Szergej Sojgu eddig leválthatatlannak tűnt védelmi miniszterként

Szergej Sojgu, Oroszország leghosszabb ideje hivatalban lévő minisztere 2012-ben vette át a védelmi minisztérium vezetését, miután rendkívüli helyzetek minisztere volt. Ő vezette az orosz hadsereget a 2022-ben kezdődött ukrajnai háború során. Védelmi miniszterként Sojgu feladata volt az orosz hadsereg modernizálása, és úgy vélték, hogy közvetlen kapcsolatban áll Putyinnal, rendszeresen vadászni és horgászni jár vele Szibériába.

Sojgu népszerűsége Oroszországban a Krím 2014-es annektálása után nőtt meg, amelynek megszervezését neki tulajdonították. De heves bírálatok érték a 2022 februári támadást követő orosz katonai kudarcok miatt, valamint amiatt, hogy képtelen volt felszámolni a hadsereget továbbra is sújtó, széles körben elterjedt korrupciót. Sőt, 2023 nyarán a Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner zsoldoscsoport lázadásával is szembe kellett néznie.A leváltásra hetekkel azután kerül sor, hogy

Timur Ivanov védelmi miniszterhelyettest, akit Sojgu közeli szövetségesének tekintettek, vesztegetés vádjával letartóztatták. A vasárnapi átszervezés papíron egy olyan pozícióba helyezi Szergej Sojgut, amelyet hivatalosan magasabb rangúnak tartanak, mint a védelmi minisztériumban betöltött szerepét. Politikai elemzők szerint Sojgu áthelyezése a Biztonsági Tanácsba azt bizonyítja, hogy a testület csupán egy olyan hely, ahol Putyin olyan korábbi kulcsfontosságú tisztviselőket tart, akiket nem lehet egyenesen kirúgni.

Andrej Belouszov, akitől hadigazdálkodást várnak – és azt, hogy ne lopják el a pénzt

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azután döntött úgy, hogy a veterán közgazdászt, Andrej Belouszovot nevezi ki a védelmi minisztérium élére, hogy Oroszország háborús kiadásai jelentősen megnövekedtek – írja a The Guardian. „Aki nyitottabb az újításokra, az lesz a győztes a harctéren” – tette hozzá a Kreml-szóvivő.

„Putyin számára most az a fontos, hogy a háborúra költött hatalmas összegeket ne lopják el” – írta Andrej Kolesnyikov, orosz újságíró, az orosz politika szakértője, a Carnegie Endowment for International Peace egyik vezető munkatársa az X-en.

Belouszov volt felelős a technológiai fejlesztésért. A Kreml szerint ő fogja technologizálni a gazdaságot és katonai gazdasággá alakítani. A hadsereg fogja húzni a GDP növekedését. Ez a Csillagok Háborúja gazdasága

– írta az orosz újságíró, majd arra is rámutatott: pontosan ez, vagyis a csillagháborús gazdaság volt az, „ami miatt a Szovjetunió felrobbant”.

Andrej Belouszov 1981-ben kitüntetéssel végzett a Moszkvai Állami Egyetem közgazdasági karán. Fiatalon bár ismerkedett a sambo és a karate világával, fegyveres erőknél nem szolgált. 2000-ben az orosz miniszterelnök nem személyi tanácsadója lett, hat évvel később pedig miniszterhelyettesként került a gazdasági minisztériumba. 2008 és 2012 között a gazdasági és pénzügyi tárca igazgatója volt Putyin miniszterelnöksége alatt. 2012-ben gazdasági miniszterré nevezték ki. Belouszov 2013-tól 2020-ig az orosz elnök tanácsadója volt. 2020-tól első miniszterelnök-helyettesként dolgozott.

A legtöbb tisztségviselő maradt a posztján

A védelmi minisztériumban történt nagy átszervezéstől eltekintve a legtöbb vezető tisztségviselő megtartotta pozícióját.

Vlagyimir Putyin többek között újra kinevezte Szergej Lavrovot külügyminiszternek, Alekszandr Bortnyikovot a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőjének, Szergej Nariskint a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetőjének, Konsztantyin Csuicsenkót igazságügyi miniszternek és Alekszandr Kurenkovot a rendkívüli helyzetek miniszterének. Jurij Kovalcsuk fiát nevezték ki az orosz számvevőszék elnökévé, amely poszt azóta üres, hogy az előző elnököt, a rendszerkritikus liberális Alekszej Kudrint 2022 novemberében menesztették.

Az orosz elnök szombaton rendeletet adott ki a szövetségi kormány szerkezetéről, amely 10 miniszterelnök-helyettesi és 21 miniszteri pozícióval számol. A korábbi gyakorlattal megegyezően a külügyi, a védelmi, a belügyi, az igazságügyi és a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős tárca az államfőnek felel, a többi a kormányfőnek. Emellett a külfölddel folytatott hadiipari együttműködést koordináló szolgálatot (FSzVTSz) a védelmi tárcától az elnöki hivatal alá rendelte Putyin.

Mindenki a védelmi miniszterről beszél, de van még itt valami

A nemzetközi sajtó figyelmét elsősorban Szergej Sojgu távozása keltette fel, de közel ennyire jelentős fejlemény az, hogy a Biztonsági Tanács vezetőjét is leváltotta Putyin.

A 72 éves Nyikolaj Patrusev évtizedek óta vezetői tisztségeket tölt be, régóta az orosz elnök belső körének tagja. 2008 óta vezeti a Biztonsági Tanácsot,

és sokan úgy vélik, hogy segített az ukrajnai invázió kitervelésében is.

Dmitrij Peszkov vasárnap késő este az orosz állami médiának azt mondta, hogy Patrusev új szerepét „a következő napokban” jelentik be. Egyes elemzők szerint Patrusevet akár még elő is léptethetik, és nincs kizárva, hogy valami teljesen új tisztségben jelenhet meg. A Kreml egyébiránt az elmúlt hét elején jelentette be, hogy a fiát, Dmitrij Patrusev korábbi mezőgazdasági minisztert miniszterelnök-helyettessé léptetik elő.

