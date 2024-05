Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Buckingham-palota még február 5-én jelentette be, hogy Károly királyt rákkal diagnosztizálták. Mint akkor közölték, nem prosztatarákról van szó, és meg is kezdték a betegség kezelését. Bár az uralkodó a papírmunkákat ez idő alatt, a különböző eseményeken a királyi család más tagjai, köztük Kamilla királyné és Vilmos herceg helyettesítették.

A 75 éves III. Károly áprilisban már visszatért a munkához, május 13-án pedig Vilmos herceggel együtt a Hampshire-ben található Brit Légierő Múzeumába látogatott, ahol Aaron Mapplebeckkel, a brit hadsereg veteránjával, és ráktúlélővel beszélgetett.

A People magazin beszámolója szerint Mapplebeck arról beszélt a brit uralkodónak, hogy tavaly elveszítette az ízérzékelését, miután kemoterápiás kezelésen esett át, és

III. Károly elárulta, hogy vele is ugyanez történt.

A király egészségi állapotával kapcsolatos őszintesége egyébként egyedülálló a királyi család történelmét tekintve.

Mint ismert, III. Károly mellett a királyi család egy másik tagja, Katalin hercegné is daganatos megbetegedéssel küzd. Ő karácsony óta nem vett részt nyilvános programokon, még januárban hasi műtéten esett át, ekkor észlelték a betegséget, ám az nem derült ki, pontosan a rák melyik típusát diagnosztizálták nála. Továbbá azt sem tudni, mikor térhet vissza a közfeladatokhoz.