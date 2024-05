Meghalt a szerb kislány meggyilkolásával vádolt férfi anyja

Váratlanul meghalt az elütött majd megfojtott kétéves szerb kislány, Danka Ilics meggyilkolásával vádolt egyik gyanúsított anyja. A férfinek már a holttest áthelyezésével vádolt fivére is életét vesztette a bori fogdában, az igazságügyi orvosszakértők szerint a férfi erőszakos halált halt, a rendőrök verhették meg.

Szerdán meghalt Svetlana Dragijevics, a Danka Ilics meggyilkolásával gyanúsított Dejan Dragijevics édesanyja a szerbiai Zlot községben. A szerb Nova.rs oldal értesülései szerint, amelyet a Szabad Magyar Szó szemlézett, az asszony a szomszédainál volt, amikor váratlanul életét vesztette.

A nő áprilisban temette el másik fiát, Dalibor Dragijevicset, akit azzal gyanúsítottak, hogy segített elrejteni az elütött, majd megfojtott kétéves kislány, Danka Ilics holttestét. A férfi a bori rendőrállomáson tartózkodott vizsgálati fogságban, amikor – az orvosszakértői jegyzőkönyv szerint – erőszakos halált halt, ami miatt a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztálya (SUK) vizsgálatot rendelt el.

Svetlana Dragijevics vallomást tett, és elmondta, semmit sem tud Danka meggyilkolásáról, ezután kivételezett tanúi státust kapott.

Mint arról beszámoltunk, a kétéves Danka Ilics március 26-án tűnt el aBor melletti Banjsko Polje településről, ahol családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Tíz nap keresés után vették őrizetbe gyanúsítottként Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics bori lakosokat, a helyi kommunális közvállalat dolgozóit, akik a gyanú szerint szolgálati járművükkel elütötték a kislányt, majd miután észlelték, hogy a kislány még él, megfojtották, és a holttestet egy szeméttelepre vitték. A holttestet többször elmozdították a helyéről Dragijevics testvérének és apjának feltételezett közreműködésével.

A gyilkosság óta átok ül a Dragijevics családon

A bizonyítékok már egyértelművé tették, hogy az illetékesek vallomásától eltérően folytak az események. Dejan Dragijevics édesapja is vizsgálati fogságban van, akit az elhunyt fivérhez hasonlóan azzal gyanúsítanak, hogy segített a holttest elmozdításában.

A zajecsari felső ügyészség keddi közlése szerint a gyanúsított Dejan Dragijevics és Srdan Jankovics ellen folyó ügyben újabb tanúkat hallgatnak ki május 27-én és 28-án.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a napokban fejezték be a gyanúsítottak által használt szolgálati autóból begyűjtött DNS-minták szakértői vizsgálatát, ugyanakkor a járműben, valamint a járművön nem találták meg a kislány DNS-ét. A GPS-berendezés adatait még vizsgálják a szakértők. Időközben a gyanúsítottak elmeorvosi szakértői vizsgálata is véget ért, de a szakvéleményt egyelőre nem kapta meg az ügyészség.

Danka Ilics holtteste a mai napig nem került elő.