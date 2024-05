Nincs több titok, így vágna neki a háborúnak az új orosz védelmi miniszterjelölt

Orbán Balázs szerint a magyar kormány álláspontja világos, szeretnék elkerülni az orosz-ukrán háború kiszélesítését. Magyarországnak nem kell részt vennie egyik oldalon sem a harcokban – számolt be az MTI.

Orbán Balázs Törökszentmiklósoigen, en, a Klein-Lábassy KultúrkúriábanKo tartott doorstep sajtótájékoztatón kijelentette, a magyarok érdeke, hogy kimaradjanak a háborúból.

A kérdés csak az, hogy ki képes Magyarország békéjét és biztonságát megőrizni, ki képes ellenállni annak a nyomásnak, amely Brüsszelből és egyes nyugat-európai fővárosokból az országra hárul

– jegyezte meg.

Elmondása szerint az elmúlt két év bebizonyította, hogy a baloldal, a magyar ellenzék egyetlen pártja sem képes ellenállni a háborús nyomásnak.

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője ugyancsak a háború elutasítására és a Fidesz-KDNP európai parlamenti listájának támogatására buzdított.

Arra kérjük az embereket, hogy mondjanak egyértelmű nemet a háborúra és mondjanak egyértelmű igent a békepártiakra, és támogassák a Fidesz-KDNP listáját

– közölte a politikus.

Hollik István arról beszélt, hogy ma Magyarország minden lakosa számára az a legfontosabb kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni hazánkat a béke szigetének, vagy belesodródunk a háborúba.

A politikus szerint az elmúlt napok történései is azt mutatják, hogy hihetetlen nagy a háborúpárti nyomás. A NATO katonai bizottságának elnöke azt mondta, hogy Európának fel kell készülnie egy nagy háborúra, és Emmanuel Macron francia elnök is úgy fogalmazott egy videóban, hogy ha Ukrajna nem tudja tartani a frontot, akkor Európának be kell szállnia az orosz-ukrán háborúba.

Hollik szerint mindez egyet jelentene a háború eszkalációjával és a világháborúval. Mint fogalmazott, „a brüsszeli elit Ursula von der Leyennel és a magyar dollárbaloldallal együtt a háború pártján áll”.

Hozzátette, hogy a háború tönkretenné Magyarországot, ezért egyértelműen meg kell üzenni, hogy ebből nem kér Magyarország. A képviselő szerint Brüsszel átvert mindekit,mert azt mondta, hogy a szankciók kivetése és a fegyverküldés meg fogja oldani a konfliktust, de ez nem történt meg, ráadásul Európa gazdasága beleroppant.