Legálisan tartott pisztolyával lőtt rá a miniszterelnökre a 71 éves férfi, Juraj C. A lévai férfiről saját városában cikket is közöltek, amelyben baloldali írónak titulálták.

Legálisan tartott pisztolyával lőtte meg Robert Fico szlovák miniszterelnököt az a 71 éves férfi, akit rögtön a lövések után elfogtak a rendőrök Nyitrabányán. Mint ismert: a kormányfőt a kihelyezett kormányülés után lőtte meg támadója, amikor Fico kiment az őt üdvözlő tömeghez.

Szlovákiai sajtóértesülések szerint Juraj C. odakiáltott Ficónak, hogy jöjjön közelebb, majd amikor a politikus így tett, előkapta pisztolyát, és több lövést is leadott közvetlen közelről. Szakértők szerint nagyot hibáztak a politikus testőrei. A lövések pillanatáról később videó is felkerült a közösségi oldalakra.

Írói klubot vezetett

Lapinformációk szerint C. legálisan tartott pisztolyát használta, korábban egy biztonsági szolgálatnál dolgozott, de más dolgok is kiderültek már róla.

A FÉRFIRÓL EGYELŐRE ANNYIT TUDNI, HOGY 71 ÉVES, LÉVAI ILLETŐSÉGŰ, ÉS A HELYI IRODALMI ÉLETBEN ISMERT. TÖBB VERSESKÖTETE IS MEGJELENT MÁR KORÁBBAN.

Egy 2019-es lévai online cikkben Juraj C.-t baloldali íróként mutatták be, egy helyi íróklubot is vezetett.

Úgy tudjuk, a szlovák hatóságok már ellenőrzik az elkövető nemzetközi kapcsolatrendszerét. Juraj C. 1953-ban született, a szlovák hatóságok információi szerint az elmúlt időszakban negatívan viszonyult a roma kisebbséghez, és szimpatizált a szlovák félkatonai szervezetekkel.

Korábban meg is támadták

Az aktuality.sk továbbá hozzátette, hogy a gyanúsítottnak több verseskötete is megjelent, korábban, 2016-ban pedig egy magán biztonsági szolgálatnak dolgozott. Akkoriban ő maga is támadás áldozata lett egy bevásárlóközpontban, ezzel a szlovákiai híradásokba is bekerült.

Megszólaltatták a férfi fiát is, aki nem tudott magyarázatot adni édesapja tettére. Amikor arról kérdezték, gyűlölte-e Robert Ficót, mindössze úgy reagált: „nem rá szavazott”.

A felvidéki magyar politikus, Orosz Örs is posztolt a merénylőről, mint írta, el sem tudja képzelni, „mi járhat a fejében egy írónak, amikor fegyvert ragad”.

(Borítókép: Egy személyt őrizetbe vesznek Robert Fico ellen elkövetett merénylet után. Fotó: Radovan Stoklasa REFILE / Reuters)