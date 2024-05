Akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat Robert Fico merénylője

A szlovák főügyészség egyik vezetője szerint megfontolt szándékkal elkövetett gyilkossági kísérletnek kell minősíteni a Robert Fico miniszterelnök elleni szerda délutáni merényletet, amiért az elkövető 25 évtől akár életfogytiglan terjedő börtönbüntetést is kaphat. A miniszterelnököt jelenleg is életveszélyes sérülésekkel műtik, az egyik lap szerint Ficót egy lövés a hasán, kettő a karján érte.

Ahogy arról beszámoltunk az Indexen, Robert Fico szlovák miniszterelnököt szerda délután több lövés is érte, miután a nyitrabányai kormányülés után elhagyta az épületet. Több órája műtik a besztercebányai kórházban, ahol jelenleg is életveszélyes állapotban van. A merényletet egy 71 éves költő követte el, akit a rendőrök a helyszínen elfogtak és azóta már ki is hallgatták.

Ján Hrivnák, a főügyészség súlyos bűncselekményekkel foglalkozó osztályának vezetője és egy kollégája a helyszínre érkezett, ők fogják felügyelni a nyomozást – írta meg az aktuality.sk.

A bűncselekményt előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkossági kísérletnek minősítenék, amelynél a lehetséges büntetés 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésig terjedő börtönbüntetés.

A lövés, ami a hasat találta el, akár halálos is lehet – ezt Matej Polák mentőorvos magyarázta el a portálnak.

Ha valaki hasba lő valakit, a semmiből három perc alatt meg is halhat. Attól függ, hogy milyen szerveket ér a lövés. A hasüregben van egy aorta, így egy-két perc alatt elvérezhet a sérült. Viszont úgy is meglőhetnek a hasüregben, hogy könnyebb sérülésekkel megúszod

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a hasba lövésről szóló információ önmagában nem elég. Az Aktuality szerint a miniszterelnök három lőtt sebet szenvedett, kettőt a karján, egyet pedig a hasán. Emiatt egy besztercebányai kórházban műtik.

(Borítókép: Őrizetbe veszik Juraj Cintulat a Robert Fico ellen elkövetett merénylet után Nyitrabányán, Szlovákiában, 2024. május 15-én. Fotó: Radovan Stoklasa / Reuters)