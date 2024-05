A Kreml vezetőinek névsora javarészt változatlan maradt, azonban Vlagyimir Putyin átszervezésének – Szergej Sojgu és Andrej Belouszov mellett – két döntése látványosnak tekinthető. Alekszej Gyumin esetében „kilátásokkal teli” előléptetésről van szó, addig Nyikolaj Patrusevnél feladatkör-csökkenés látszik, ami egyáltalán nem biztos, hogy befolyásának csökkenésével is együtt jár. Vlagyimir Putyin döntésével a Kreml-vezetők következő generációját helyezte hatalmi pozícióba.

Vlagyimir Putyin orosz elnök lefokozta Nyikolaj Patrusevet, a Kreml nemzetbiztonsági stratégiáját kidolgozó hidegháborús harcost a hajóépítő ipar felügyeletére, miközben két fiatalabb hadnagyot emelt a Kreml vezető pozícióiba – írja a Reuters.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború kitörése óta nem látott átszervezést hajtott végre Oroszország védelmi minisztériumában az elmúlt hétvégén. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter ment, a katonai tapasztalattal nem rendelkező Andrej Belouszov jött, Patrusev sorsa kérdéses volt.

Oroszország elnöke megújította és újra kinevezte a Kreml-adminisztráció felső vezetését. A várakozásoknak megfelelően a Kreml-apparátus fő magja változatlan maradt, mindössze két szenzáció van az események között. Alekszej Gyumin esetében mindenképpen „kilátásokkal teli” előléptetésről van szó, Nyikolaj Patrusevnél azonban sokkal bonyolultabbak a dolgok.

A 72 éves Nyikolaj Patrusev évtizedek óta vezetői tisztségeket tölt be, régóta az orosz elnök belső körének tagja. 2008 óta vezeti a Biztonsági Tanácsot, többen úgy vélik, hogy segített az ukrajnai invázió kitervelésében is. Dmitrij Peszkov vasárnap késő este az orosz állami médiának azt mondta, hogy az új szerepét „a következő napokban” jelentik be.

Egyes elemzők az előléptetését várták, annak lehetőségét sem zárták ki, hogy valami teljesen új tisztségben jelenhet meg. A Kreml egyébiránt az elmúlt hét elején jelentette be, hogy a fiát, a 46 éves Dmitrij Patrusev korábbi mezőgazdasági minisztert miniszterelnök-helyettessé léptetik elő.

Vlagyimir Putyin végül Patrusevet, a Putyin szülőhelyén, Szentpéterváron élő egykori KGB-tisztet a modernkori politbüro szívéből – ahol 16 évig a Biztonsági Tanács titkáraként dolgozott – a Kreml segédjeként a hajóépítés felügyeletére helyezte át.

A Kreml szerint a 72 éves idősebb Patrusev hatalmas tapasztalatát egy kissé más jellegű szerepkörben fogja kamatoztatni, de a hajógyártás „abszolút stratégiai ágazat”, és nem zárták ki, hogy további feladatokat kap.

A Kremlben maradása azt jelenti, hogy továbbra is bejárhat Putyinhoz, Oroszország legfőbb vezetőjéhez, és bizonyos fokú befolyása megmarad. Annyiban az „új szféra” kifejezés sem állja meg a helyét, hogy a Biztonsági Tanács korábbi titkáraként is igen aktívan részt vett a hajógyártási kérdésekben. Feladatköreinek szűkülése nyilvánvaló, ez azonban nem feltétlenül jár együtt tényleges befolyásának csökkenésével – véleményezte a változást a Moszkovszkij Komszomolec orosz hírportál.

Új generációt juttatott pozícióhoz az orosz elnök

Vlagyimir Putyin átszervezése egy másik generációhoz tartozó lojális emberek csoportjának előléptetését jelenti, akik éppen akkor kapták meg a világ legnagyobb természetierőforrás-termelőjének irányítását, amikor Putyin egy hosszú háborúra készül.

Alekszej Gyuminé az egyik legszembetűnőbb előléptetés, mivel az oroszországi Tula régió kormányzójaként végzett munkája után került a Kremlbe.

A Kreml közölte, hogy ő fogja felügyelni a védelmi ipart, az Államtanács tanácsadó testületét és a sportot. Gyumin 1995-ben lépett be az orosz Szövetségi Gárda szolgálatába, amely a Kreml elitjének biztonságáról gondoskodik, és Putyint őrizte az elnök első és második ciklusa alatt, valamint az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetőjeként is dolgozott.

„Gyumin egy új segéd” – mondta Szergej Markov, a Kreml egyik korábbi tanácsadója. „Ez egy tehetségkutató. Sokan úgy vélik, hogy Putyin Gyumint tekinti utódjának” – tette hozzá.

Rajta kívül mások is lehetőséget kaptak. A kormányban az 55 éves Gyenisz Manturov első miniszterelnök-helyettes lett, aki az ipart fogja irányítani, míg az 52 éves Alekszandr Novak továbbra is az energiát felügyelő miniszterelnök-helyettes marad, de további feladatokat kap a gazdaság irányításában. Makszim Oreskin, aki mindössze kilenc évvel a Szovjetunió 1991-es összeomlása előtt született, a Kreml gazdasági tanácsadójából a vezérkari főnök helyettesévé lépett elő.

„A gazdaság jelentősége növekszik, a miniszteri kabinettel való együttműködés ezen a területen intenzívebb” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Egy, a helyzetet ismerő orosz forrás szerint Oreskin pozíciója összhangban lesz azzal, hogy Novak nagyobb szerepet kap a kormányon belül a kulcsfontosságú gazdasági problémák megoldásában. Egy másik forrás szerint a Kreml egyre nagyobb hatalommal rendelkezik a gazdaságpolitikában, így Oreskin szerepe kulcsfontosságú.