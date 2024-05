Kocsis Máté szerint olyan kritikus pontig ment el az internetes hangnem, ahol az államnak be kell avatkoznia. A Fidesz frakcióvezetője törvényjavaslatot is benyújtana az ügyben, hogy szabályozni tudják a gyűlöletkeltő hozzászólásokat. Magyarországon elsőként az Index korlátozta a kommenteket a Robert Fico elleni merénylettel kapcsolatban.

Kocsis Máté a Robert Fico merényletével kapcsolatban kialakult gyűlölködésről is beszélt az Inforádiónak adott csütörtöki interjúban. A Fidesz frakcióvezetője szerint jogilag is át kellene gondolni, hogyan lehetne megfékezni az indulatokat a kommentmezőkben.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy olyan kritikus pontig ment el az internetes hangnem, ahol az államnak be kell avatkoznia. A politikus abban bízik, hogy mihamarabb benyújthatnak egy törvényjavaslatot az ügyben.

A jogalkotásnak a következő időszakban el kell azon gondolkodnia, hogy ezt a véres kommentszekciót miként lehet egy kicsit kordában tartani. Ez olyan fokon elfajult, hogy Szlovákiában most a történtekig vezetett. Magyarországon pedig ez a verbális erőszak, a virtuális térben zajló polgárháború mindenképpen megfékezendő

– fejtette ki az adásban Kocsis Máté.

Hozzátette, hogy a médiának is el kell gondolkodnia azon, hagyja-e, hogy gyűlöletkeltő hozzászólások lepjék el a felületeiket. Véleménye szerint a lapoknak is lenne felelősségük, mivel ezeket a tartalmakat sokan nem moderálják.

„Személyesen is okolok nagyon sok magyarországi, baloldali médiumot is, akik egyébként mesterfokon űzik a gyűlöletkeltést, az indulatkeltést, az elfogult közléseket, a mások megbélyegzését. Ide értve a Telexet, a HVG-t, a 444-et. És még hosszan sorolhatnám″ – hangsúlyozta Kocsis Máté.

Magyarországon az Index lépett elsőként

A merényletet követően a végletesen megosztott és a helyi média által felhergelt közvélemény azonnal egymásnak is esett. Elszabadultak az indulatok a kommentmezőkben is, de nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is.

Először a szlovák rendőrség kérte a helyi médiumokat, hogy kapcsolják ki a kommentelést. Magyarországon is hatalmas gyűlölködés zúdult a Robert Fico elleni merényletről szóló cikkek alatti kommentszekcióra. Ameddig nem léptek, vagy amelyik médiumnál nem léptek, ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a kommentmezőket.

Az Index éppen ezért a téma súlyossága és a gyűlöletkeltés megakadályozása miatt még szerda délután úgy döntött, korlátozza a hozzászólásokat a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylettel kapcsolatos írásainknál.

Kora este erről szolgálati közleményt adtunk ki, amelyben kértük laptársainkat, hogy kövessék a példánkat. Mint írtuk, szerkesztőségünk etikai kódexe és szerkesztési alapelveink egyértelműek: semmilyen gyűlölködésnek nem adunk teret, felületet.

Nem sokkal a szolgálati közleményünk megjelenése után a Telex is letiltotta a hozzászólásokat a merénylettel kapcsolatos posztoknál. A 24.hu és a HVG is korlátozta a kommentelés lehetőségét, míg a 444, az rtl.hu és a Népszava nem.

Több lövést is leadtak Robert Fico szlovák miniszterelnökre

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Robert Fico szlovák miniszterelnököt a kormány nyitrabányai kihelyezett ülése után meglőtték. Úgy tűnt, hogy a kormányfő épp kezet fogott volna valakivel, amikor több lövés is eldördült.

A mellkason és gyomron talált politikust életveszélyes sérülésekkel vitték helikopterrel a besztercebányai kórházba. Az állapotáról, illetve a támadás következményeiről szóló híreket az Index percről percre hírösszefoglalójában követheti nyomon.

Az elkövető Juraj Cintula 71 éves költő azért lőtt rá a kormányfőre, mert „nem értett egyet a kormány politikájával” – derül ki egy, az X közösségi oldalra feltöltött felvételből, amelyen maga Cintula szerepel. Ezt itt nézheti meg.