Robert Fico már áprilisban, a szlovákiai elnökválasztások után arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiában olyan közhangulat uralkodik, amely miatt félő, hogy bármikor meggyilkolhatnak egy kormánypolitikust. Két hónappal később azonban éppen ellene követtek el merényletet a nyitrabányai kormányülés után. A közvélemény a Fico elleni merénylet után azonnal egymásnak is esett, és elszabadultak az indulatok a kommentmezőkben, de nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pár nappal az elnökválasztás második fordulója után úgy fogalmazott, hogy „Az utcán undorító módon szidják a koalíciós politikusokat, és én csak arra várok, mikor torkollik ez a Denník N, Sme és Aktuality által intenzíven fűtött frusztráció egy magas beosztású koalíciós politikus meggyilkolásába”.

A legnagyobb szlovákiai portál, a Denník N magyar aloldala, a Napunk szerint éppen Fico az, „aki évek óta gyűlöletet szít, és gyakran vulgárisan sértegeti az ellenfeleit és a médiát”. A forrongó közhangulat miatt még Zuzana Caputova leköszönő köztársasági elnök is próbálta nyugtatni a kedélyeket, aki szerint a szlovákiai közhangulat gyűlölettel van tele, és kihangsúlyozta, hogy különösen veszélyes, ha valaki politikai hatalomból buzdít ilyenre.

A miniszterelnök által előrevetített merénylet végül május 15-én történt meg Nyitrabányán, aminek célpontja éppen ő maga volt. Robert Ficót délután lőtte meg egy 71 éves merénylő, akit a helyszínen elfogtak. Az életveszélyes sérüléseket szenvedett politikust helikopteren szállították kórházba, majd megműtötték. Az operáció sikeresnek bizonyult, a sajtó értesülései szerint stabilizálták az állapotát.

A merényletet követően a végletesen megosztott és a helyi média által felhergelt közvélemény azonnal egymásnak is esett. Elszabadultak az indulatok a kommentmezőkben is, de nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is.

Először a szlovák rendőrség kérte a helyi médiumokat, hogy kapcsolják ki a kommentelés lehetőségét a közösségi oldalaikon, hogy ne tetézzék a bajt. A kérés nem volt alaptalan, hiszen itthon is hatalmas gyűlöletcunami zúdult a Robert Fico elleni merényletről szóló cikkek alatti kommentszekcióra. Ameddig nem léptek, vagy amelyik médiumnál nem léptek, ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a kommentmezőket:

Itthon elsők között lépett az Index

Az Index éppen ezért a téma súlyossága és a gyűlöletkeltés megakadályozása miatt még szerda délután úgy döntött, korlátozza a hozzászólásokat a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylettel kapcsolatos írásainknál.

Kora este erről szolgálati közleményt adtunk ki, amelyben kértük laptársainkat, hogy kövessék a példánkat. Mint írtuk, szerkesztőségünk etikai kódexe és szerkesztési alapelveink egyértelműek: semmilyen gyűlölködésnek nem adunk teret, felületet.

A tiltással igyekszünk elejét venni a gyűlöletcunaminak és azoknak a hozzászólásoknak, amelyek más oldalaknál – például a Telex és a 444 posztjai alatt – már felütötték a fejüket. Bízunk benne, hogy más szerkesztőségek is követik példánkat

– olvasható a közleményben.

Nem sokkal a szolgálati közleményünk megjelenése után a Telex is letiltotta a hozzászólásokat a merénylettel kapcsolatos posztoknál. A 24.hu és a HVG is korlátozta a kommentelés lehetőségét, míg a 444, az rtl.hu és a Népszava nem.

Az ismert publicista Hont András is megszólalt az ügyben. Facebook-bejegyzésében így fogalmaz:

(az elkövető) nézetei leginkább zavarosnak tűnnek, amelyből mindenki kedvére kiválogathatja az álláspontját alátámasztót, a többiről meg nagyvonalúan megfeledkezhet, és kommentelhet tovább ezerrel. Már ahol még lehet, mert a kiömlő szennytől – teljesen érthetően – több portál is megijedt, és beszüntette a hozzászólási lehetőséget. Ugyanis amit még szintén tudunk, hogy egy ilyen esetre egy felnőtt és épelméjű társadalom nem úgy reagál, ahogy azt a magyar kommentszekció tette.



Az Index továbbra sem ad teret az uszító, lázító kommenteknek, miközben egy ember, egy vezető politikus élete a tét. Éppen ezért továbbra is blokkoljuk a hozzászólási lehetőségeket ezeknél a posztoknál.