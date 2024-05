Május 15-én a Nyitrabányára kihelyezett kormányülés után érte merénylet Robert Fico szlovák miniszterelnököt. Miközben a kórházban még mindig a kormányfő életéért küzdenek, a település utcáin sétálva néha nem is érezni, mennyire feszült napokat élnek meg északi szomszédaink jelenleg. Riport a merénylet helyszínéről és Besztercebányáról, ahol Ficot ápolják.

Kicsivel többen mint 16 ezren élnek Nyitrabányán, ahol a központi téren élvezik ki a helyiek a jó idő adta lehetőségeket. Kellemes hőmérséklet, mindössze húsz fok, a nyár elejét jelző szellő pedig tompítja az erősen tűző nap okozta fáradtságot az egész napi rohangálás után, miközben a központi téren játszó gyerekek kacaja, a padon beszélgető szülők beszédhangja és a madarak csicsergése invitál minket a közeli kávézóba, hogy a hosszú nap után egy kofolával enyhítse csapatunk a szomját.

Az igazi szlovák kincsnek számító nedű végül nincs, így kisebb értetlenkedés után a kávéra és a limonádéra esett a választás.

Elég szürreális élmény, hogy a felszolgált kávétól közel harminc méterre ezen a helyszínen lőtték meg Robert Fico szlovák miniszterelnököt 24 órával ezelőtt.

A kávézóban nem érződik a tér nehéz levegője – amit háttérzajként gyermekkacaj tölt meg –, amit az ember akkor szippant be, amikor a főtéren egy nem túl jól feltakarított vérfolt és egy fatörzsből kivágott darab mementóként jelzi, hogy egy 71 éves férfi itt adott le öt lövést Szlovákia kormányfőjére, Közép-Európa közepén, Budapesttől mindössze három órányi autóútra.

15 Galéria: Így néz ki Szlovákia történelmének legsötétebb napja után Fotó: Szollár Zsófi / Index

A friss események nyomai mellett a téren épp felvételt készítő tévések és a kávézót megtöltő újságírók jelentik a bájosnak tűnő kisvárosban tapasztalható disszonanciát. Mi pedig gépeink fölé hajolva egymástól kérdezünk rá, épp ki a legutóbbi szlovák politikai szereplő, aki elítélte a támadást és nyugalomra int mindenkit, vagy mi hangzott el Peter Pellegrini megválasztott államfő besztercebányai kórház előtti sajtótájékoztatóján, amit azután tartott, hogy először találkozott a közelről négy találatot kapott korábbi mentorával, aki jelenleg is az életéért küzd.

Egy gyönyörű táj csúf pillanata

A Trencséni kerületben, Szlovákia délnyugati részén található városban tartotta a tavalyi parlamenti választások után megalakult régi-új kormányfő, Robert Fico kormányának kihelyezett ülését, ahol többek között arról döntött a Fico szociálpopulista pártjából, a Smerből, az abból kiváló szociáldemokrata Hlasból és a szélsőjobboldali SNS-ből álló kabinet, hogy ki építsen új atomerőművet Szlovákiában.

Ugyanakkor a miniszterek hiába egyeztek meg, hogy végül nem Oroszország nyeri el a tendert, a kormányülésen elhangzott szakpolitikai döntések végül a támadás miatt kerültek be a hírekbe, örökre megváltoztatva a szlovák politika dinamikáját.

15 Galéria: Így néz ki Szlovákia történelmének legsötétebb napja után Fotó: Szollár Zsófi / Index

A támadás után néhány órával tartott sajtótájékoztatón az SNS-elnök Andrej Danko egy politikai háború kezdetéről beszélt, miközben az ott jelenlévő újságírók egy részét okolta a merényletért, amiért egy 71 éves lévai férfi, aki korábban orosz ideológiák által vezérelt paramilitáris szervezet tagja volt, meg akarta ölni koalíciós partnerét.

Ennél is tovább ment a smeres Lubos Blaha, aki konkrétan a legnagyobb ellenzéki pártot, a liberális és progresszív médiumokat okolta, a szerinte általuk keltett gyűlöletért.

Ugyan a nap végére a kormány több tagja, például a Fico ötórás műtéte alatt a sajtó elé álló Robert Kalinak, könnyeivel küszködve beszélt a miniszterelnök aktuális, még mindig nagyon súlyos állapotáról és emlékeztetett, hogy még mindig Robert Fico életéért küzdenek.

15 Galéria: Így néz ki Szlovákia történelmének legsötétebb napja után Fotó: Szollár Zsófi / Index

Kollégája, a belügyminisztériumot vezető Matus Sutaj Estok ugyanitt a gyűlöletkeltés befejezését kérte minden szereplőről, és kijelentette,

Egy polgárháború szélén állunk. A miniszterelnök elleni merénylet ennek a megerősítése.

„Az erőszak erőszakot szül”

Ezen információkkal felvértezve szálltunk autóba Budapesten, hogy a helyszínen tájékozódjunk Szlovákia jelenlegi állapotáról. Miközben az Alacsony-Tátra lankáin elcsodálkozva haladtunk célunk felé, telefonjaink és a laptopjaink képernyői rántottak vissza a rideg valóságba, hogy minél tájékozottabban beszélgethessünk a Szlovák Köztársaság és Európa legújabb, egyik legsötétebb napjáról – legutóbb ugyanis 2003-ban fordult elő, hogy egy hivatalban lévő európai miniszterelnököt merénylet ért, akkor Zoran Djindjics szerb kormányfő belehalt a sérüléseibe.

Így jutottunk el Besztercebányára, ahol először a Magyar Szövetség megyei képviselőjével, Cziprusz Zoltánnal ültünk le átbeszélni a jelenlegi helyzetet. Cziprusz visszaemlékezett, amikor először meghallotta a sokkoló hírt, majd a tévét bekapcsolva folyamatos telefonhívások közepette próbáljon minél több információt szerezni arról, mi is történt a mindössze egy rövid autóútra lévő Nyitrabányán.

A Szövetség képviselője az Indexnek elmondta, az egész országot megrázta a hír, személyesen őt is sokként érte az.

Ráadásul aggodalommal töltötte el, amikor a szlovák lapok lehozták az első információkat az elkövetőről, miszerint Dél-Szlovákiában él – az ország ezen részén ugyanis jelentős a magyar kisebbség.

„A nagy szerencsétlenségben kis megkönnyebbülés volt, amikor megbizonyosodtuk róla, hogy a tettes nem a magyar közösséghez tartozik” – idézte fel Cziprusz Zoltán, aki szerint ennek az ellenkezője rendkívül hátrányos következménnyel járhatott volna a felvidéki magyarság számára.

Miközben többször hangsúlyozta, hogy a fő most Fico egészsége, arról beszélt, hogy az elmúlt években Szlovákiában is egyre komolyabb méreteket öltött a társadalmi megosztottság, amiben a politika mellett a média bizonyos köreinek is megvan a felelőssége – véli.

Az erőszak erőszakot szül

– nyomatékosította álláspontját Cziprusz, aki szerint közvetett felelősöket lehet keresni, hiszen a polarizációt olyan politikusok megnyilvánulásai is elősegítették, mint Igor Matovics korábbi kormányfő vagy Ivan Korcsok bukott elnökjelölt, de aláhúzta: természetesen kormány és ellenzéki oldalról egyaránt lehet ilyen felelőseket találni.

Az eleve tragikus helyzetet tetézi, hogy a merénylet az európai parlamenti választás kampányának kellős közepén történt. Ugyan hangsúlyozta, hogy a legfontosabb Robert Fico egészsége, akinek a Magyar Szövetség elnöksége is mielőbbi felépülést kívánt, ugyanakkor a választásokon nehezebb lehet a szlovákiai magyar párt dolga.

Mi a béke pártján állunk itthon is, és a világpolitikában is

– summázta álláspontját Cziprusz Zoltán, aki szerint a legfontosabb most, hogy mindenki megnyugodjon, normalizálódjon a jelenleg kaotikus helyzet és, hogy a kormányfő minél előbb felépüljön.

„Mindannyiunknak meg kell nyugodni”

Az interjú után pár szót még váltottunk, míg kollégájára, a megyét vezető hlasos Ondrej Lunterre vártunk.

Lunter határozott, ám a helyzethez képest nyugodt hangon kezdte nyilatkozatát, amiben mélyen elítélte a miniszterelnök elleni merényletet, aminek szerinte nincs helye a szlovák társadalomban.

A 2020-ban Robert Fico pártjából, a Smerből kilépő képviselők által alapított Hlasban politzáló megyei elnök szerint a társadalomban nagyok a feszültségek, az elmúlt években pedig a politikai támadások is megnőttek. Amikor arról kérdeztük, ezért szerinte ki a felelős, határozottan kijelentette, hogy mindannyiunknak meg kell nyugodni, és

nem szabad egymást hibáztatva a másikra mutogatni.

Szerinte az ilyen cselekedeteket együttesen, összefogva kell elítélni, és meg kell találni a békés megoldásokat a konfliktusok kezelésére.

Bízom intézményeinkben, a társadalom demokratikus alapjaira kell támaszkodnunk – folytatta tovább Luntner, aki gondolatát arra futtatta ki, hogy a most kialakult szituáció kezelését nem politikusokra, hanem intézményi rendszerre kell bízni.

Amikor rákérdeztünk, hogy a merénylet rosszabbul érintette-e a helyieket, határozottan kijelentette,

ez mindannyiunkra hatással van, hiszen ez nem csak a miniszterelnök, hanem egy mindannyiunk elleni támadás volt, akik hisznek abban, hogy egy demokratikus társadalomban élünk.

Luntner ezért ismét nyugalomra intett és a társadalmi egység megteremtése mellett arra kért mindenkit, hogy tegyen egy lépést hátra, és hagyják, hogy az intézmények dolgozzanak, a mostani válságon szerinte csak így lehet túllendülni.

A feszült napot követő kritikus órák

A megyegyűlés után rögtön a kórház felé vettük az irányt, ahol akkor már majdnem 24 órája ápolták a több órás műtéten átesett Robert Ficot. Nem volt nehéz megtalálni, hogy hol próbálnak információt szerezni az újságírók, hiszen több tucatnyi szlovák és külföldi médiamunkás állt az épület egyik bejárata előtt.

Annak ellenére, hogy Estok belügyminiszter korábban bejelentette, a politikai intézmények székhelyeinek, valamint a politikusok és az újságírók védelmét is megerősítik az egész országban, a sajtótájékoztató helyének kijelölt szökőkút közelében mindössze két rendőrt láttunk – a legtöbb egyenruhás és fekete öltönyös titkosszolgálati munkatárs ugyanis a Ficot ellátó sürgősségi bejáratnál állomásozott.

15 F.D. Roosevelt Egyetemi Kórház Besztercebányán Galéria: Így néz ki Szlovákia történelmének legsötétebb napja után (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Még javában zajlott a pozsonyi elnöki palotában a nemzetbiztonsági tanács ülése, amikor az itteni újságírók már arról kezdtek el pletykálni, hogy délután Fico egykori jobbkeze, annak elárulója, majd a 2019-es választások után őt ismét kormányra segítő Peter Pellegrini, Szlovákia június 15-én hivatalba lépő elnöke fogja majd az összegyűlteket tájékoztatni – az ülés vége után jött a hivatalos értesítő, hogy Pellegrini Besztercebányára tart.

Pellegrini láthatólag zaklatottan érkezett, és azonnal a kórházba ment, ahol a merénylet óta először találkozott egykori mentorával, akitől az elmúlt húsz évben megtanulta a politikacsinálás minden apró kis titkát.

A sajtótájékoztatóját érthetően nem a megkönnyebültség jellemezte, miközben belekezdett monológjába, gesztusai is az idegességről árulkodtak. Kijelentette, hogy Fico állapota még mindig súlyos, és az elkövetkezendő órák és napok kritikusak lesznek.

Pellegrini elárulta, hogy beszélt Ficoval, de az orvosok kérésére csak nagyon röviden.

A beszélgetés részleteiről nem sokat árult el, csak annyit, hogy végig a meglőtt kormányfő állapotáról beszélgettek, és az személyes jellegű volt,

De húsz év barátság után ez természetes

– mondta Pellegrini, aki többször is megismételte kérését, hogy mindenki tegyen a nyugalomért.

(Borítókép: Rendőrök Besztercebányán, Szlovákiában. Fotó: Szollár Zsófi / Index)