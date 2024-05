Kis híján baleset történt, miután befutott egy kutya a Giro d’Italia versenyzői közé, az esetről videó is készült.

Az enkutyam.hu cikke szerint nem ritka, hogy a kerékpárversenyeket a mezőny közé szaladó vagy repülő állatok zavarják meg. Ez történt néhány nappal ezelőtt is, amikor befutott egy kutya a pályára a Giro d’Italia kerékpáros körversenyen.

Mint írják, a lakosság körében ez az egyik legkedveltebb sportesemény, mégis minden évben kialakul legalább egy, az alábbi videóhoz hasonló, veszélyes szituáció.

A kutya egyébként városon belül, egy éles lassító kanyart követően keveredett be a pályára, de a kisállat így is több, akár 60 kilométer per órával haladó kerékpárossal találta magát szemben. A történtekről itt olvashat bővebben.