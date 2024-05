Tizenhat nő vádolta meg szexuális zaklatással David Copperfieldet

A The Guardian oknyomozó cikke szerint 16 nő vádolta meg David Copperfield világhírű illuzionistát szexuális zaklatással vagy erőszakkal. A nők közül néhányan azt állították, hogy a zaklatások idején még kiskorúak voltak.

David Copperfieldet 16 nő vádolta meg szexuális zaklatással vagy erőszakkal – számolt be a The Guardian, miután hónapokig tartó nyomozást végeztek, és több mint száz emberrel beszéltek. A bűncselekmények egy része akkor történhetett, amikor a nők még nem töltötték be a 18. életévüket. Három nő azt állítja, hogy az illuzionista elkábította őket, négyen azt, hogy fogdosta őket a színpadon tartott előadások közben, ketten pedig azt, hogy a férfi titoktartási nyilatkozatot íratott alá velük a zaklatások előtt.

Egy nő azt mondta, hogy 1991-ben, 15 éves korában találkozott először David Copperfielddel, 18 éves korában pedig lefeküdtek egymással, de a nő úgy érezte, hogy abúzus történt. A férfi ügyvédei elismerték a kapcsolatot, de tagadták, hogy bármiféle visszaélés vagy erőszak történt volna.

Mindenki, aki ismeri David Copperfieldet, elmondhatja, hogy az egyik újság nemrégiben megjelent állításai pontosan az ellenkezőjét írják le, mint amilyen David

– írták a BBC-nek az ügyvédek.

Hozzátették, hogy az illuzionista „már többször kockáztatta a karrierjét, hogy segítsen megvédeni a nőket a nagy hatalmú ragadozóktól”.

A vádak többsége már korábban is elhangzott, és mindegyik ugyanolyan hamis most is, mint akkor

– jegyezték meg. David Copperfieldet 2007 óta többször vádolták meg szexuális zaklatással, de eddig még nem ítélték el.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.