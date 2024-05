A Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) hivatalosan is támogatja Donald Trump korábbi elnököt, a régóta várt bejelentésre szombaton került sor a csoport éves kongresszusán Dallasban. A támogatást nem sokkal azelőtt hozták nyilvánosságra, hogy Trump színpadra lépett mint az NRA éves találkozójának fő szónoka, és beszédében konkrétumok említése nélkül olyan képet festett Joe Biden elnökről, mint aki megpróbálja csorbítani a fegyverviselési jogokat – írta meg az NBC.

Olyan második módosításra van szükségünk, amely értelmes. Olyan halál és pusztítás vár ránk, amilyet még soha nem láttunk

– mondta Trump a Kay Bailey Hutchison Convention Center zsúfolásig megtelt termében Biden újraválasztási győzelmének lehetőségéről. Trump arra használta fel a rendezvényt, hogy megpróbálja növelni a lelkesedést a nagyrészt baráti közönség körében, hogy menjenek el szavazni rá. „A fegyvertulajdonosoknak szavazniuk kell” – mondta Trump a politikailag aktív fegyvertulajdonosokkal teli teremben. „Földcsuszamlást akarunk!” – tette hozzá.

Fegyvertulajdonosok Trumpért

Szombaton, órákkal a színpadra lépése előtt Trump kampánystábja bemutatta a „Fegyvertulajdonosok Trumpért” koalíciót, amely 50 olimpiai sportolóból és a fegyveripar vezetőiből álló csoport, akik támogatják Trump kampányát.

Trump a fegyverviselési jogokról is beszélt, és arról, hogy megválasztása esetén visszavonná a Biden-kormánynak a fegyveres erőszak visszaszorítását célzó végrehajtási rendeleteit. Nagyjából kétórás beszédének nagy részét azonban a bevándorlásra, a bűnözési rátára és a 2020-as választások ellopásáról szóló alaptalan összeesküvés-elméletekre összpontosította.

Az Everytown for Gun Safety neves érdekvédelmi csoport nemcsak a fegyvertartás biztonságával kapcsolatos álláspontja miatt, hanem a jellegzetesen elkalandozó, fókuszvesztett beszéde miatt is támadta Trumpot.

Az Al Caponéról, a francia elnökről és a golfkártyákról szóló kanyargós szónoklatok között Donald Trump ismét világossá tette, hogy teljes mértékben támogatja az NRA politikailag mérgező programját, amely a Biden elnök alatt a fegyverek biztonsága terén elért életmentő előrelépések visszafordítására irányul

– mondta John Feinblatt, a csoport elnöke. „Ahogy az első ciklusa is megmutatta, hinnünk kell Trumpnak, amikor azt mondja, hogy újraválasztása esetén semmit sem fog tenni azért, hogy megvédje közösségeinket a fegyveres erőszakkal szemben.”

Esélylatolgatás

Trump nekiment Robert F. Kennedy Jr. független jelölt elnökválasztási kampányának is, amin mindkét nagy politikai párt potenciálisan elcsúszhat a várhatóan borotvaélen eldőlő versenyben. Az NBC News múlt hónapban közzétett felmérése szerint Kennedy jelöltsége jobban ártott Trumpnak, mint Bidennek.

Trump két százalékponttal vezetett Biden előtt egy fej-fej melletti felmérésben, de amikor a mezőnyt ötre bővítették, beleértve Kennedyt, Jill Steint és Cornel Westet, Biden két százalékpontos előnyre tett szert, és 39–37 arányban verte Trumpot.

Valamiért ő egy kicsit jobban fáj Bidennek, de nem pazarolhatunk el egyetlen szavazatot sem

– mondta ezzel szemben Trump Kennedy független elnökjelöltségéről. Trump úgy fogalmazott, hogy a jövő heti meghívást, hogy a Libertariánus Párt országos konvenciójának élére álljon, arra fogja felhasználni, hogy megpróbálja megszerezni azokat a szavazókat, akiket Kennedy felé hajlónak lehet tekinteni.

„Nagyrészt annyi minden van bennük, mint bennünk” – mondta Trump a republikánus alapszavazókhoz hasonló politikai álláspontokat képviselő libertáriusokról. „Minden évben 3 százalékot kapnak, függetlenül attól, hogy ki indul.”

Nem kockáztathatjuk meg, hogy Joe Biden nyerjen

– tette hozzá.

Trump más miatt is aggódhat

Trump az elmúlt hónapban nagyrészt egy manhattani tárgyalóterembe volt bezárva, mert a 2016-os választási ciklus alatt állítólag 130 ezer dollár hallgatási pénzt fizetett Stormy Daniels felnőttfilmsztárnak. Trump csak röviden érintette a tárgyalást, és elismerte a Juan Merchan bíró által elrendelt hallgatási kötelezettséget, amelyet Trump már tízszer megszegett, ami 10 000 dollárjába került.

Trump a hétvégéket és a szerdákat, a nyomozás heti szabadnapjait arra használta fel, hogy gyűléseket, kampányrendezvényeket és adománygyűjtéseket tartson. Részmunkaidős kampánya azonban eddig bevált. A The New York Times/Sienna múlt héten közzétett közvélemény-kutatása szerint megőrizte előnyét a kulcsfontosságú államokban, Pennsylvaniában, Arizonában, Michiganben, Georgiában és Nevadában.

Minden billegő államban masszívan vezetünk

– mondta Trump a The New York Times felméréséről, amelyre név szerint is hivatkozott.

Az NRA az elmúlt hónapokban jogi kudarcokat is elszenvedett. A fegyverjogi szervezetet februárban egy polgári peres korrupciós perben felelősségre vonták. Wayne LaPierre, az NRA korábbi vezérigazgatója dollármilliókat vont el a csoportjától, hogy luxuséletmódját finanszírozza, és az NRA nem kezelte megfelelően pénzügyeit – állapították meg az esküdtek.

Az NRA egykor a konzervatív politikai jelöltek egyik legnagyobb adománygyűjtő szervezetének számított, ám hatósugara az elmúlt években jelentősen csökkent, amit a politikai szférában való csökkenő befolyás és a csökkenő tagsági arányok is tetéznek.

A tagság az öt évvel ezelőtti közel 6 millióról 4,2 millióra esett vissza – jelentette a The New York Times. A tagdíjak pedig 2021 és 2022 között 14 millió dollárral csökkentek a per részeként benyújtott könyvvizsgálat szerint.