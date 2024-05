Júniusban megkezdődhetnek az Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló hivatalos tárgyalások. Magyarországra ismét nyomás nehezedik, hogy ejtse Kijev csatlakozási kérelmével szembeni ellenállását. A tárgyalásokat elindító kormányközi konferenciára a magyar soros elnökség előtt sort kerítenének, amelyben uniós diplomaták szerint a magyar kormány is érdekelt lehet.

A brüsszeli tisztviselők arra törekszenek, hogy már a jövő hónapban megkezdjék a hivatalos tárgyalásokat Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásáról – írja a Politico az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Az Európai Tanács 2023 decemberében döntött arról, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. A tagsági tárgyalások megkezdéséhez szükséges hivatalos jogi eljárást azonban Magyarország ellenállása hátráltatta: Orbán Viktor bár nem vétózott, de kivonult a teremből, amikor a tagállamok állam- és kormányfői erről szavaztak.

A Politico cikke szerint a színfalak mögött uniós és kijevi diplomaták intenzíven dolgoznak azon, hogy megpróbálják meggyőzni a magyar kormányt, hogy adja hozzájárulását az Ukrajna csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséhez.

A tárgyalások megkezdése morális lendületet jelentene Ukrajnának, amely több mint két éve küzd az orosz támadás ellen, és régóta törekszik a nyugati blokkhoz való csatlakozásra.

ÖT, NÉVTELENSÉGET KÉRŐ DIPLOMATA AZT MONDTA, HOGY A CÉL AZ, HOGY A HIVATALOS TÁRGYALÁSOK MÁR JÚNIUS 25-ÉN MEGKEZDŐDJENEK.

A diplomaták szerint mind Brüsszel, mind Kijev intenzív kétoldalú diplomáciai munkát folytat a magyar kormánnyal az ukrajnai magyar kisebbségekkel kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében.

A magyar soros elnökség kezdete előtt megkezdenék a tárgyalásokat

Miután az uniós vezetők politikai jóváhagyást adtak Ukrajnának, a csatlakozási folyamat következő lépése a hivatalos tárgyalások megkezdése egy kormányközi konferencia keretében. Ez jelentené a tagsági tárgyalások megkezdését.

Ehhez az uniós országoknak meg kell állapodniuk egy úgynevezett tárgyalási keretről. A 27 tagállam azóta alkudozik ezen a dokumentumon, hogy az Európai Bizottság márciusban elküldte azt nekik. Eddig a tárgyalások technikai szinten jól haladnak – mondta két diplomata –, és arra számítanak, hogy az elkövetkező hetekben új tervezetet küldenek az uniós nagyköveteknek, hogy a legkényesebb kérdésekben is meg tudjanak állapodni.

Ukrajna és uniós támogatói azt szorgalmazzák, hogy a kormányközi konferenciát még azelőtt megtartsák, hogy Magyarország július 1-jén átveszi az EU Tanácsának soros elnökségét.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt a legnagyobb belső akadálya annak, hogy az EU az elmúlt két évben folyamatosan támogassa Ukrajnát – írja a lap. Többször fenyegetőzött azzal, hogy megakadályozza a Kijevnek nyújtott uniós támogatásról, valamint a csatlakozási tárgyalásokról szóló döntéseket és az Oroszország elleni szankciókat. A tárgyalási keret elfogadásához Budapest további garanciákat akar az ukrajnai kisebbségek jogi védelmének javítására.

Magyarország is érdekelt lehet abban, hogy lezáruljon az ügy

Ugyanakkor Magyarország érdekelt lehet abban, hogy lezárja az ukrán csatlakozási tárgyalások ügyét, mielőtt júliusban átveszi az EU Tanácsának hat hónapos soros elnökségét.

Magyarországnak fontos, hogy sikeres legyen az EU Tanácsának elnöksége – mondták a diplomaták. A soros elnökséget jelenleg betöltő belgák is igyekeznek meggyőzni Magyarországot, hogy ez az ő politikai érdekük is, különösen azért, mert Magyarország később több módszer valamelyikével is blokkolhatná Ukrajna csatlakozását, ha akarná.

„Volt egy olyan érzésünk, hogy ezt nem teszik meg a [június 9-i európai parlamenti] választások előtt, mert választási kérdéssé válhat” – mondta az uniós diplomata, megragadva a brüsszeli tisztviselők hangulatát.

„Most júniusban keressük ezt a helyet. Magyarokként Önök is inkább azt szeretnék, ha ezek [az Ukrajna tagságával kapcsolatos viták] még az elnökség előtt lezárulnának” – fogalmazott a névtelenséget kérő diplomata.

A belga tisztviselők most június 25-ét tűzték ki a kormányközi konferencia időpontjának (IGC), mindössze néhány nappal azelőtt, hogy Budapest július 1-jén átveszi az elnökséget. De mint mindig, most is lehetetlen megjósolni, hogy Magyarország mit fog tenni, amíg nem halljuk magától Orbántól – mondta az egyik diplomata.

Az EU melletti magyar állandó képviselet szóvivője azt mondta, hogy Magyarország a tárgyalási keretre összpontosít. „Az első lépés az, hogy ott konszenzust találjunk. Elhamarkodott lenne előtte a kormányközi konferencia időpontjairól tárgyalni”.

Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője és Szijjártó Péter magyar külügyminiszteráprilisi tárgyalásait követően „a felek megállapították a párbeszéd pozitív dinamikáját”. Kijev válaszolt a Budapest által meghatározott 11 pontból álló listára, és várja Magyarország válaszát – közölte egy uniós diplomata.