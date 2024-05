Lassan véget ér a helikopterbalesetben nemrégiben elhunyt államfő, Ebrahim Raiszi halálát követő gyászidőszak. Most már azt is tudjuk, hogy az elnökválasztás időpontja június 28. Május végén pedig négy nap áll rendelkezésre, hogy az elnökjelöltek hivatalosan is regisztráljanak. Mivel a teokratikus állam választási játékszabályai elég kuszák, összeszedtük a legfontosabbakat.