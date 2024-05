Fontos tanúkat hallgattak meg a meggyilkolt szerb kislány ügyében

Meghallgatták a fő tanúkat Danka Ilics, a meggyilkolt szerb kislány ügyében, köztük azt az embert, aki utoljára látta élve az eltűnt gyereket. A szerb közhangulat azonban egyre reményvesztettebb a gyilkossággal kapcsolatban, jogi szakértők szerint ugyanis hatalmasat hibázott a rendőrség.

A nova.rs szerb hírportál információi szerint a zajecsari Főügyészségen további két tanút hallgattak meg a kétéves Danka Ilics meggyilkolása miatti eljárásban. A nyomozásban azonban szinte semmi komolyabb fejlemény nincs.

Míg a közfigyelem az egyik gyanúsított, Dalibor Dragijevics bori rendőrkapitányságon történt meggyilkolásának ügyére esett, Danka Ilics holttestének kutatását a terepen felfüggesztették. A gyermek sorsáról ma sem tudni semmit: akik eddig a legteljesebb betekintést nyújtották a sorsdöntő nap történéseibe, a Banjsko Polje-i szomszédok voltak, akik látták az úton sétálni a kislányt az eltűnés helyszínének közelében.

Mint arról beszámoltunk, a kétéves Danka Ilics 2024. március 26-án tűnt el a Bor melletti Banjsko Polje településről, ahol családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Tíz nap keresés után vették őrizetbe gyanúsítottként Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics bori lakosokat, a helyi kommunális közvállalat dolgozóit, akik a gyanú szerint szolgálati járművükkel elütötték a kislányt, majd miután észlelték, hogy a kislány még él, megfojtották, és a holttestet egy szeméttelepre vitték.

A holttestet többször elmozdították a helyéről Dragijevics testvérének és apjának feltételezett közreműködésével. A gyilkossági ügyet bonyolítja, hogy előbbi a bori fogdán – vélhetően kínvallatás következtében – meghalt. Az apa május 29-én, kedden szabadul. Időközben a család még egy tagja elhunyt, erről itt írtunk bővebben.

A szomszédok látták a fehér autót megállni

Az ügyészségnek és a rendőrségnek továbbra sincs végleges válasza arra a kérdésre, hogy mi történt a sorsdöntő napon Banjsko Poljében a kétéves kislánnyal. A szomszédok látták utoljára, amint – miután anyja egy óvatlan pillanatban szem elől veszítette – az utcán sétált.

Két szemtanú is megerősítette, hogy a kislány eltűnésének napján nagyjából 13 óra 50 perc körül egy fehér autót és egy férfit láttak elhaladni mellette, amelyről később kiderült, hogy a gyanúsítottak által használt Fiat Panda típusú szolgálati jármű. A gyanú szerint ezzel ütötték el a gyereket és ebben szállították el a holttestet a szeméttelepre. Korábban írtunk arról is, hogy az apa, miután elkezdték keresni a gyereket, meg is állította az autót, hogy megkérdezze, nem látták-e a kislányát.

A helyi közművállalat igazgatóját, aki az egyik gyanúsított – Srdan Jankovics – barátja, hétfőn hallgatták ki a zajecsari Legfelsőbb Ügyészségen. Kiderült, hogy a férfi kölcsönadta a gyanúsítottnak az autóját a kislány kereséséhez, ugyanis bizarr módon abban Jankovics is részt vett. A lap azt írja, hogy a közvállalat igazgatója vélhetően beszélt az alkalmazottak viselkedéséről is a főügyészségen.

A tervek szerint legközelebb Danka Ilics édesapjának barátját hallgatják meg, aki a sorsdöntő napon az édesapával együtt szintén Banjsko Poljében kereste a kislányt.

Szerdán engedik ki a vizsgálati fogságból Dejan Dragijevics apját, Radoszlav Dragijevicset, aki a gyanú szerint segített a kislány holttestének elrejtésében.

A rendőrség „elbaltázta az ügyet”

Borivoje Borovics ismert szerb ügyvéd a közelmúltban kijelentette a szerb sajtónak, hogy a március 26-án eltűnt kislány holtteste sohasem fog előkerülni, szerinte ugyanis a rendőrség a rá nehezedő nyomás miatt hanyagul és szakszerűtlenül folytatta a nyomozást.

Szerinte azzal is hibázott a rendőrség, hogy a nyomozást nyilvánosan folytatta, sőt még a vádlottak kihallgatásán elhangzottakat is közzétette.

De azt is hibának véli, hogy a nyilvánossággal és a vádlottakkal is közölték, ezért a bűncselekményért életfogytig tartó börtönbüntetés jár, majd ezt követően a rendőrőrsön elhunyt az egyik gyanúsított, vélhetően kínvallatás következtében. Így az ügyvéd szerint a még életben maradt vádlottak mondhatják azt, hogy beismerő vallomásukat kikényszerítették.

Az ügyvéd szerint, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a gyanúsított valóban a rendőri kínvallatás következtében halt meg, akkor a többi vádlott beismerő vallomása már nem használható bizonyítékként.

Borovics azt is hangsúlyozta, hogy mivel a járműről nem került elő DNS-nyom, ez azt jelenti, hogy a politikusok, akik sebtében közölték, megoldották az esetet, minden bizonyítékot tönkretettek. Ez pedig már beigazolódott, a napokban fejezték be a gyanúsítottak által használt szolgálati autóból begyűjtött DNS-minták szakértői vizsgálatát: a járműben, valamint a járművön nem találták meg a kislány DNS-ét.

„A rendőrség jelentős szégyenbe hozta magát azzal, hogy csaknem két hónap alatt sem találta meg a holttestet. Nyilvánvalóan nem láttak hozzá időben a szükséges bűnügyi és kriminalisztikai feladatokhoz, hanem csak a hazugságvizsgálóra hagyatkoztak, ami az ügyészi vizsgálat szempontjából teljesen lényegtelen” – magyarázta az ügyvéd, aki szerint „a hatóságok bohózatot csináltak a tragédiából”.