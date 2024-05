Egyre inkább fogy a türelem Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Izraellel szemben, miután vasárnap újabb civilek halálával járó támadást hajtottak végre a Gázai övezetben. Miközben az ENSZ szerint az állapotokat a földi pokol kifejezés írja le legjobban, az Európai Unióban egy Izraellel szembeni lehetséges szankcióról is tárgyaltak – az ír külügyminiszter szerint ez a lépés először merült fel valós válaszként a háború miatt.

Mint arról beszámoltunk, legalább 45 ember vesztette életét a Gázai övezet déli részén található Rafahban, miután vasárnap egy sátortábort ért izraeli légicsapás.

Azonban a sebesültek száma még ennél is nagyobb lehet. Philippe Lazzarini, az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala a Közel-Keleten (UNRWA) főbiztosa közleményében arról beszélt, az ügynökség több embere és sok civil is megsebesült – idézi a brit Sky News.

A meggyilkoltak között vannak gyerekek és nők is, akik rögtönzött, sátoros menhelyen éltek – fogalmazott Lazzarini, aki szerint többen is halálra égtek.

Az UNRWA főbiztosa szerint a támadás képei megmutatták, „Rafah hogyan változott földi pokollá”.

A túlélők elmondása szerint az áldozatok épp lefeküdni készültek, amikor a rakétatámadás történt – a helyszínen több ezren kerestek menedéket, miután Rafah keleti részén az Izraeli Védelmi Erők (IDF) megkezdték a földi offenzívájukat.

A brit lapnak egy palesztin nő úgy foglalta össze az eseményeket, hogy mielőtt elkezdték lefektetni a gyerekeiket, semmi különös nem történt, készültek az estére és imádkoztak, majd hirtelen egy hatalmas hangzavar után hirtelen tűz keletkezett.

Az összes gyerek sikoltozni kezdett... A hang ijesztő volt, úgy éreztük, hogy ránk fognak szakadni a fémszerkezetek és repeszek hullottak a szobáinkba

– emlékezett vissza.

William Schomburg, a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságának gázai delegációjának vezetője arról számolt be, hogy kórházuk „horrorisztikus sérülésekkel” érkező sérülteket fogadott – a nagyon súlyos repeszsérülések mellett többeket súlyos égési és robbanásból származó sérülésekkel kellett ellátni. Az este folyamán több műtétre is sor került, köztük néhány amputációra is.

Schomburg emlékeztetett, hogy a Vörös Kereszt ezen kórháza még csak néhány hete működik, ugyanakkor arra figyelmeztetett,

ha Izrael folytatja a Rafah elleni támadásokat, akkor nagyon gyorsan túlterhelődik a Vörös Kereszt kórháza.

A nemzetközi közösség is elítélte a támadást

Annak ellenére, hogy pénteken az ENSZ alá tartozó Nemzetközi Bíróság arról határozott, hogy Izraelnek fel kell függesztenie a Rafah elleni támadást, az IDF továbbra is folytatja az előrenyomulást – mind földön, mind levegőben.

Izrael szerint a Hamász terrorszervezet több tagja is Rafahban rejtőzködik és ott tartják fogva az Izraelből még az október 7-i terrortámadás során elhurcolt túszokat. A légitámadásról korábban az izraeli hadsereg úgy nyilatkozott, hogy az „precíz munícióval, precíz titkosszolgálati információk alapján legitim célpontot” támadott, hozzátéve, az incidenst jelenleg is vizsgálják, míg Netanjahu arról beszélt az izraeli parlamentben, a Knesszetben, hogy korábban már egymillió civilt – vagy ahogy ő fogalmazott, „nem harcoló lakosokat” – evakuáltak, azonban „sajnos valami tragikusan elromlott” a légitámadás kapcsán.

A sátortábor elleni támadás után Katar – ami kulcsszereplője az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalásoknak – kijelentette, hogy a rafahi áldozatok megnehezítik a már amúgy is elhúzódó tárgyalásokat,

míg a támadás miatt a Hamász bejelentette, feláll a tárgyalóasztaltól, miközben a légitámadást mészárlásnak minősítette.

A támadás után Emmanuel Macron francia elnök egykoron Twitternek nevezett X-en posztjában azt írta, az ilyen hadműveleteket be kell fejezni és kijelentette, hogy már nincs biztonságos része Rafahnak a palesztin civilek számára, ezért arra szólított fel mindenkit, hogy mindenki tartsa teljes tiszteletben a nemzetközi jogot és azonnali tűzszünetet követelt.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a spanyol Josep Borrell elítélte a támadást és azt írta, „megrémült a rafahi hírektől”.

Mint arról az uniós ügyekben mindig naprakész Politico uniós hírlevele, a Brussels Playbook írja,

az EU elfogadja a következményeket, amennyiben Izrael nem tartja be a bírósági végzéseket

– azaz ha nem függesztik fel a támadásokat.

A tagállamok külügyminisztereiből álló Külügyi Tanács hétfői ülésén a külügyminiszterek azt vizsgálták, az uniónak milyen felelőssége van, hogy kikényszerítse Izraelt a Nemzetközi Bíróság ítéletének követésére. A lap szerint több ország is támogatta a végrehajtásra irányuló közleményt, de néhányan már akár az Izraellel szembeni szankciók lehetőségét is felvetették.

A szankciót egyik leginkább támogató Írország külügyminisztere – egyben miniszterelnök-helyettese – Micheál Martin az ülés után úgy fogalmazott, hogy először merült fel valósan egy Izrael elleni szankció, ami sajtóértesülések szerint legvalószínűbb, hogy az Izrael és az EU közötti kereskedelmi megállapodást felfüggesztése lenne, azaz Izrael vámmentesen nem férhetne hozzá az uniós piacokhoz.

Ugyanakkor sokan a szankciók helyett ultimátumot adnának Netanjahunak – ilyen például Németország és Ausztria, amik eleve valószínű, hogy megvétóznának egy szankciót. Annalena Bearbock német külügyminiszter például azt nyilatkozta, a nemzetközi jog köti Izraelt és azt kötelező lenne betartania Tel-Avivnek, miközben hozzátette

Azt látjuk, hogy ez [a rakétatámadás –szerk.] Izrael biztonságához semmit nem tesz hozzá, ez nem segíti a túszok szabadon engedését, ha most sátrakban égnek az emberek

– fogalmazott a zöld politikus, aki a Politico szerint arra kérte kollégáit, szankciók helyett először figyelmeztessék Netanjahut, hogy amennyiben nem követi a Nemzetközi Bíróság döntését, az komoly következményekkel járna az EU és Izrael közötti bilateriális kapcsolatokban.

Izrael folytatja a szárazföldi hadműveleteket

Azonban nem tűnik úgy, hogy Izrael egyhamar felfüggeszti a szárazföldi hadműveleteket, ugyanis a Reutersnek több szemtanú is arról számolt be, hogy

több izraeli tankot is láttak Rafah város egyik központi nevezetessége, az Al-Awda mecset mellett.

Ezenkívül több harckocsi is a város nyugati részén található hegyen és annak közelében állomásozik. A Hamász pozíciói elleni tüzérségi támadások pedig továbbra sem csökkennek, annak ellenére, hogy pénteken a Nemzetközi Bíróság és a hétvégi események után még több ország is ezt követelte Izraeltől.

A Telegraph brit lap pedig arról számol be, kedden ismét több palesztin hagyta el a város déli részét, miközben a Hamász pozíciói elleni támadások folytatódtak.