Az Európai Unió (EU) külügyminiszterei arról folytattak konzultációt hétfőn, hogyan tudnának érdemi eredményt elérni a június 15–16-án Svájcban tartandó ukrajnai békecsúcson – írja a Bloomberg.

Az EU számára az a legfontosabb kérdés, hogyan lehet eljutni a jövő havi konferenciáról egy lehetséges őszi szaúd-arábiai találkozóig, amely immár Oroszország részvételével zajlana le.

Svájc május elején 160 delegációnak küldött hivatalos meghívót a június közepén Ukrajna kérésére tartandó békekonferenciára. A háború „igazságos és tartós” lezárása érdekében szervezett konferenciára elsősorban állam- és kormányfőket várnak.

Ez várható Svájcban

A svájci külügyminisztérium arról beszélt, hogy Oroszországot is be kell vonni a békefolyamatba, és a svájci kormány mindig is nyitott volt arra, hogy meghívják Moszkva küldötteit is, de Oroszország azt jelezte, hogy nem kíván részt venni a csúcstalálkozón.

Az oroszok azt kifogásolják, hogy Svájc nem tekinthető semleges közvetítőnek, ugyanis maga is csatlakozott a Moszkva ellen bevezetett európai uniós szankciókhoz.

A Bloomberg információi szerint ugyanakkor nemcsak Vlagyimir Putyin nem lesz jelen a konferencián, hanem Joe Biden amerikai elnök is kihagyja azt.

A demokrata politikus azért nem vesz részt az eseményen, mert ütközik az egyik adománygyűjtő kampányeseménnyel.

Eközben Kína és Brazília egy olyan békekonferencia megszervezését szorgalmazza, amelyet Ukrajna és Oroszország is elfogad, ugyanakkor Kína egy magas rangú tisztviselőt küldhet Svájcba. A lap értesülései szerint Brazília és India egy-egy fiatal tisztviselővel képviseltetné magát.

Volodimir Zelenszkij vasárnap felszólította Bident és Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy „mutassák meg vezető szerepüket a béke előmozdításában”, és személyesen vegyenek részt a közelgő csúcstalálkozón.

Eddig mintegy 80 ország erősítette meg a békecsúcson való részvételét, melynek középpontjában Ukrajna 10 pontos béketerve áll majd, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először 2022 őszén vázolt fel, és az orosz csapatok teljes kivonását követeli meg a megszállt ukrán területekről. Volodimir Zelenszkij ennek érdekében arra kérte a vezetőket, hogy jelenjenek meg, de Moszkva aktívan próbálja aláásni a kulcsfontosságú hatalmak részvételét.

Az oroszok is jelezték tárgyalási hajlandóságukat

Eközben több orosz tisztviselő arról beszélt múlt héten, hogy Vlagyimir Putyin a jelenlegi frontvonalak mentén hajlandó lenne tűzszüneti tárgyalást kezdeni Ukrajnával. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy az orosz elnök kész folytatni a harcot, ha „Kijev és a Nyugat” nem válaszol neki. Ukrajna azonban nem hisz az ilyen kijelentéseknek. Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes szerint Putyin csak időt próbál nyerni, és megkísérli lelassítani a NATO, az USA és az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatását.

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szerint mivel Oroszország csak abban az esetben kötne tűzszünetet, amennyiben az eddig elfoglalt területek orosz kézben maradnak, ilyen formában maximum tűzszüneti feltételként lehet kezelni az értesüléseket.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.