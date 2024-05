A Gázai övezet déli részén fekvő Rafah városánál legalább 37 embert öltek meg az izraeli bombázások és légicsapások kedden, valamint az elmúlt éjszaka folyamán – írja az Associated Press szemtanúkra, mentőszolgálati munkatársakra és kórházi tisztviselőkre hivatkozva.

Hétfőn késő este és kedden kora reggel bombázások érték Rafah nyugati Tel al-Szultan kerületét, amelyek legalább 16 ember halálát okozták – közölte a Palesztin Polgári Védelem és a Palesztin Vörös Félhold. A halottak közül heten egy ENSZ-létesítmény melletti sátorban voltak, mintegy 200 méterre a vasárnapi tűzvész helyszínétől. „A borzalom éjszakája volt” – mondta Abdel-Rahman Abu Iszmail, egy Gázavárosból származó palesztin, aki december óta Tel al-Szultanban húzta meg magát. Felidézte, a keddre virradó éjszaka folyamán „folyamatos robbanások hangját” hallotta, fölötte pedig vadászgépek és drónok repültek.

A gázai egészségügyi minisztérium közölte, hogy kedden délután sátortábort ért egy izraeli dróncsapás egy tábori kórház közelében Rafahtól nyugatra, Al-Mawasiban. A támadás legalább 21 ember, köztük 13 nő halálát okozta.

Egy szemtanú, Ahmed Nassar elmondta, hogy több családtagját elveszítette a légicsapásban, amelyben számos sátor megsemmisült vagy megrongálódott. A térség a Földközi-tenger olyan parti sávjában fekszik, amelyet Izrael kiterjesztett humanitárius övezetként jelölt ki és a rafahi civileknek azt tanácsolta, hogy oda vonuljanak biztonságba. Az ott élők többsége a háború korábbi szakaszában menekült el Gáza városából. „Semmi közük sincs semmihez” – mondta az események szemtanúja.

Az izraeli hadsereg cáfolta a támadást

Az izraeli hadsereg tagadta, hogy csapást mért volna a sátortáborra – írja a Reuters. „Az elmúlt órák jelentéseivel ellentétben az IDF (Izraeli Védelmi Erők) nem csapott le az al-Mawasi humanitárius területen” – közölte nyilatkozatában a hadsereg.

Rafah központjában tankokat és gépfegyverekkel felszerelt páncélozott járműveket láttak a város egyik nevezetessége, az Al-Awda mecset közelében – közölték szemtanúk kedden.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy erői továbbra is Rafah térségében tevékenykednek, anélkül, hogy kommentálta volna a városközpontba való előrenyomulást.

Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke kijelentette, hogy Rafahban folytatja a nyomást. Izrael miniszterelnöke szerint a csapataiknak be kell vonulniuk a városba, hogy szétverjék a Hamászt és visszaadják a háborút kiváltó október 7-i támadásban ejtett túszokat.

Egy korábbi támadásnál az izraeli hadsereg elismerte, hogy hibáztak

A Rafah ellen indított izraeli támadás több mint egymillió embert késztetett arra, hogy elhagyja a várost – közölte kedden a palesztin menekülteket segítő ENSZ-ügynökség. A legtöbbjüket már többször is kitelepítették az Izrael és a Hamász közötti, közel nyolc hónapja tartó háborúban. A családok rögtönzött sátortáborokban és más, háború sújtotta területeken kerültek elhelyezésre. Az elmúlt napok csapásai Rafahtól nyugatra fekvő területeket érintettek, a vasárnap eltalált terület nem szerepelt az Izrael által május elején kiadott evakuálási parancsban, és néhány, a táborban menedéket kereső palesztin azt mondta, hogy azt hitték, hogy ez egy biztonságos zóna. Az izraeli szárazföldi csapatok és harckocsik Rafah keleti részén, a város központi részein és a gázai–egyiptomi határ mentén tevékenykedtek.

Ahogy arról az Index is beszámolt, több tucat palesztin halt és sebesült meg egy izraeli támadásban a Gázai övezet déli csücskén vasárnap este. A csapások a rafahi menekülttábort érték. A gázai egészségügyi tisztviselők szerint legalább 45 palesztin civil halt meg, köztük sátrakban lakó, kitelepített emberek.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elismerte, hogy tragikus hibát követtek el a támadással, amelyet világszerte elítéltek, többek között az Európai Unió, az ENSZ, Egyiptom és Kína vezetői részéről. Izrael növekvő elszigeteltségének jeleként kedden Spanyolország, Írország és Norvégia is hivatalosan elismerte a Palesztin Állam létezését, amivel tízre növekedik azon EU-tagállamok száma, amelyek de jure is elismerik a Ciszjordániából, Kelet-Jeruzsálemből és a Gázai övezetből álló országot. A döntést az országot hivatalosan vezető Palesztin Nemzeti Hatóság üdvözölte, Izrael pedig ellenezte.

Az izraeli hadsereg szerint a sátortáborban vasárnap keletkezett lángokat másodlagos robbanások okozhatták, valószínűleg palesztin harcosok fegyvereiből. A tűzzel kapcsolatos első izraeli vizsgálat eredményeit kedden adták ki. Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője azt mondta, hogy a tűz okát még vizsgálják, de a felhasznált izraeli lőszerek – amelyek a hadsereg szerint egy olyan állást céloztak, ahol két magas rangú Hamász-militáns tartózkodott – túl kicsik voltak ahhoz, hogy a tűz forrásai lehessenek, ugyanis a vadászgépek „a lehető legkisebb bombát”, két 17 kilogrammos robbanófejjel ellátott lőszert használtak. A csapás, vagy az annak következtében kialakult tűz begyújthatta a táborban lévő üzemanyagot, főzőgázkannákat vagy más gyúlékony anyagokat.

Nem lépték át Joe Biden vörös vonalát

Az Egyesült Államok, Izrael legszorosabb szövetségese megismételte, hogy ellenzi a Rafahban végrehajtandó nagyobb izraeli szárazföldi offenzívát, azonban az amerikai tisztviselők szerint ilyen nagyszabású művelet nincs folyamatban.

A Biden-kormányzat kedden közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a vasárnapi légicsapás vizsgálatát. Amerikai tisztviselők kedden azt mondták, hogy az izraeli csapás tragédia volt, de nem sértette meg Biden elnök vörös vonalát az Izraelnek szánt fegyverszállítmányok visszatartására vonatkozóan.

John F. Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője szerint az eset tragikus, de a támadás nem elégséges indok ahhoz, hogy megváltoztassa az Egyesült Államok politikáját – vagyis Izrael nem lépte át az amerikaiak „vörös vonalát”.

A szóvivő ismertette az Egyesült Államok álláspontját azzal kapcsolatban is, hogy mit jelentene egy nagyobb offenzíva Rafahban. Újságírói kérdésekre elmondta, hogy „nem láttuk, hogy nagy egységekkel és nagyszámú csapattal, oszlopokban és alakzatokban vonultak volna be valamilyen összehangolt manőver keretében több célpont ellen a szárazföldön” – fogalmazott a The New York Times szerint.

„Minden, amit látunk, azt mutatja, hogy nem egy nagyobb szárazföldi hadműveletben vonulnak be Rafah városának lakossági központjaiba” – tette hozzá. „Ez egy jelentős szárazföldi művelet. Ilyet még nem láttunk” – jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője. Kamala Harris, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kedden kijelentette, hogy „a tragédia szó még csak nem is jellemzi” a vasárnap történteket.

Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy az Egyesült Államok szorosan figyelemmel kíséri az incidens izraeli kivizsgálását. „Izrael tájékoztatott, hogy feltételezhetően a Hamász lőszerraktára volt a terület közelében, ahová a csapást mérték” – mondta a külügyi szóvivő. „Ez egy nagyon fontos tényszerű kérdés, amelyre választ kell kapnunk” – tette hozzá. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője nem adta jelét annak, hogy a kormányzat megítélése szerint Izrael átlépte volna a vörös vonalat Rafah esetében, mondván, hogy az offenzíva még mindig „sokkal másabb” léptékű, mint a Gázai övezet más térségei elleni támadások.

Elemzők szerint a Fehér Ház hasznot húzhat abból, hogy Joe Biden nem adott egyértelmű leírásokat a Rafahban zajló izraeli katonai műveletre vonatkozó „vörös vonalról”.

A Nemzetközi Bíróság a múlt héten kötelezte Izraelt a rafahi offenzíva leállítására a Dél-Afrika által indított per részeként, amelyben Izraelt a gázai palesztinok elleni népirtással vádolta. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a rafahi fejlemények miatt kedden, zárt ajtók mögött tartott ülése után Amar Bendjama algériai ENSZ-nagykövet közölte, hogy az ország javaslatot fog tenni egy tanácsi határozattervezetre, hogy „véget vessenek a rafahi gyilkosságoknak”.

A javaslatot várhatóan a héten szavazásra bocsáthatják, azonban az Egyesült Államok már több gázai tűzszüneti határozatot is megvétózott.

Leálltak az egészségügyi intézmények

A gázai egészségügyi minisztérium szerint Tel al-Szultanban két egészségügyi intézmény nem működik a közeli intenzív bombázások miatt. A terület egészén működő Medical Aid for Palestinians jótékonysági szervezet azt mondta, hogy a Tel al-Szultan orvosi központ és az indonéziai tábori kórház zárlat alatt áll, ahol orvosok, betegek és kitelepítettek rekedtek.

A legtöbb gázai kórház már nem működik. A rafahi kuvaiti kórház hétfőn bezárt, miután a bejárata közelében egy csapás megölt két egészségügyi dolgozót.

Az Egészségügyi Világszervezet szóvivője szerint a vasárnapi csapás és a tűzvész áldozatai „teljesen túlterhelték” a területen lévő tábori kórházakat, amelyek már így is szűkében voltak a súlyos égési sérülések kezelésére szolgáló készleteknek.

(Borítókép: Palesztinok egy izraeli csapásban megsérült sátortáborban Rafahban 2024. május 28-án. Fotó: Hatem Khaled / Reuters)