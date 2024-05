Az elmúlt napokban négy, névtelenséget kérő orosz tisztviselő is arról beszélt a Reutersnek, hogy Vlagyimir Putyin a jelenlegi frontvonalak mentén hajlandó lenne tűzszüneti tárgyalást kezdeni Ukrajnával. Bár hivatalos megkeresés nem érkezett a Kreml részéről, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsan reagált a sajtóhírre. Leszögezte, csak akkor lenne értelme egy ilyen megállapodásnak, ha az orosz csapatok visszavonulnának a háború előtti határvonalakhoz.

A Nemzetközi Válságcsoport éppen ma, kedden tette közzé jelentését, amely szerint Ukrajna kénytelen lehet megállapodni Oroszországgal, ráadásul Vlagyimir Putyin feltételei szerint. Az szerzők szerint 2023 megmutatta az ukrán stratégia gyengeségeit, emellett az aktuális helyzetben a nyugati támogatás nem garantálható, különösen az Egyesült Államok részéről. A jelentésben az áll, hogy ha Ukrajna és szövetségesei nem tudnak alkalmazkodni és fenntartani az elszántságukat, tovább folytatódnak az élet- és területveszteségek.

Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: ha valóban van ilyen szándéka Putyinéknak, akkor annak részben az lehet az oka, hogy a Kreml vezetése kockázatosnak véli, hogy az orosz hadigépezet hosszabb távon lépést tud-e tartani az Ukrajnába érkező nyugati fegyvertámogatással.

Mint emlékeztetett rá: bár az elmúlt időszakban gyakran esett szó arról, hogy akadozva vagy egyáltalán nem érkeznek meg az ígért szállítmányok a megtámadott ország hadereje számára, mostanára rendeződött az utánpótlás helyzete, amely ha nem is billentheti el a háborút Ukrajna irányába, de komoly veszteségeket okozhat a támadó fél oldalán.

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, bár az elmúlt hetekben leginkább az ukrán fél oldalán jelentkező emberveszteségekről beszélt mindenki, de Oroszországban is kezd kritikus szintre emelkedni a háborúban elesettek száma. Tarjányi úgy becsüli, hogy körülbelül egymillió halottnál húzódhat az a vörös vonal, amelyet Putyinék úgy becsülnek, hogy nem lehet átlépni, mert onnantól az orosz társadalom egy jelentős része elfordul az ügytől, és nem fogja tovább támogatni az Ukrajnában vívott harcot.

Tarjányi Péter szerint az orosz vezetés valószínűleg ezt szeretné elkerülni, ezért merülhetett fel bennük az, hogy a jelenlegi frontvonalnak mentén megkötött tűzszünetet kommunikálhatjuk úgy, hogy számukra győzelemmel zárult a konfliktus, hiszen az eredetileg kitűzött céljaikat elérték (az ukrán haderő komoly részét megsemmisítették, sikerült szárazföldi útvonalat létrehozniuk Oroszország és a Krím félsziget között, elfoglaltak olyan területeket, ahol többségében orosz ajkúak élnek). A biztonságpolitikai szakértő szerint ráadásul a világ többi országa felé is egy üzenet lehet az, hogy nemcsak kirobbantani tudnak egy háborút, de be is tudják azt fejezni.

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor megjegyezte azt is, érthető, hogy az ukrán elnök a saját szemszögéből miért nem akar hallani erről a megállapodásról, mert ebben szerinte is van egy komoly „bizonytalansági tényező”. Tarjányi rámutatott, az oroszok korábban is hazudtak már, például akkor, amikor azt mondták, hogy nem fognak támadást végrehajtani Ukrajna ellen, mégis megtették.

Szerinte tehát Zelenszkij elnök okkal nem hisz a Kreml vezetésének, mondván, a tűzszünetet nem arra akarnák az oroszok felhasználni, hogy egy nagyobb offenzívát készítsenek elő vele. Hozzátette: fordított esetben valószínűleg az ukránok is csak időhúzásra használnák fel a megállapodást.

Tarjányi Péter úgy látja, ha nem egy békekötésre kerül sor, csak a tűzszünetről állapodnának meg a jelenlegi állapotok mellett, akkor valószínű, hogy öt-nyolc éven belül egy újabb háború robbanna ki a felek között.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index )