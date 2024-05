A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a külkereskedelmi ügyekkel foglalkozó európai uniós tanácsülés utáni sajtóértekezletén újságírói kérdésre reagálva aláhúzta, hogy nem számít a másnapi NATO-ülésen „barátkozásra, ellenben a háborús hangulat kicsúcsosodására igen, és ez rendkívül veszélyes helyzetet fog tudni előállítani″ – adta hírül az MTI.

„Láthatóan az európai kollégák hétfőn már nagy lendülettel lovalták bele magukat a háborús pszichózis egyre mélyebb bugyraiba, s azt hiszem, hogy az amerikaiak és a britek jelenléte még ösztönzőleg is fog hatni erre a hisztérikus állapotra".

Arra számítok, hogy a NATO külügyminiszteri tanácsának ülését minden eddiginél háborúpártibb hangulat veszi majd körül, és minden eddiginél őrültebb ötletek találnak majd támogatásra

– mondta a külügyminiszter.

Ilyen „őrült ötletnek" nevezte annak engedélyezését, hogy az ukrán haderő Oroszország belső területeit is lőhesse nyugati fegyverekkel, ugyanis az oroszok nincsenek híján felszerelésnek és vissza fognak lőni. „És ennek így mi lesz az eredménye? Újabb halottak. Sok-sok újabb halott. A fegyverszállítások növelik a fegyvermennyiséget a front mindkét oldalán és még több halált okoznak" – tette hozzá.

Az ukrajnai misszió a NATO alapküldetésével ellentétes

Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy most már tényleg meg kell állítani ezt az őrültséget, mielőtt valami visszafordíthatatlan baj nem következik be. Rámutatott, hogy az elmúlt hetekben gőzerővel zajlott a NATO ukrajnai missziójának előkészítése, amit „már kimondani is veszélyes", és ami szavai szerint az észak-atlanti védelmi szövetség alapküldetésével is ellentétes, mivel a katonai szervezet nem áll támadás alatt.

„Tehát a NATO ukrajnai missziójának előkészítése, ami gőzerővel zajlik, most holnap újabb lendületet kaphat" Tudatta, hogy a kormány az elmúlt hetek bizottsági ülései alatt világossá tette, hogy „magyar katona nem vehet részt ilyen műveletben, magyar területet nem használhatnak ilyen műveletekre és magyar adófizetői forrásokat sem használhatnak", de ennek dacára nyomják bele mindebbe hazánkat.

„Holnap is ellen fogok állni természetesen, holnap is világossá fogom tenni, hogy nincsen lehetőség Magyarország belenyomására ebbe a műveletbe. És továbbra sem látszik világosan, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy a misszió megtörténik, de a magyar adófizetők pénze nem kerül bele. Tehát súlyos viták várhatóak holnap" – összegzett.

Az orosz-ukrán háború fejleményeit csütörtökön is percről percre követjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2024. május 29-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)