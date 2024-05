Csaknem 53 fokot mértek Indiában, többen meghaltak

Delhiben, az ország fővárosában a héten 52,9 fokos hőmérsékletet mértek, ami országos rekord. A meteorológiai szolgálat azonban jelezte, hogy a rekordmeleget jelző hőmérőt ellenőrizni fogják, és lehetséges, hogy ezt követően az értéket módosítják.

Miközben India középső és északnyugati részén az előrejelzés szerint a következő napokban csillapodik a hőség, az ország keleti felében még legalább két napig tart majd – közölte az Indiai Meteorológiai Hivatal, amely akkor jelent be hőhullámot, ha a hőmérséklet a megszokottnál 4,5–6,4 Celsius-fokkal magasabb.

A hatóságok tájékoztatása szerint az extrém hőség miatt csütörtökön 15 halálesetet jelentettek.

Az oriszai Rourkela egy kórházából tíz halálos áldozatról számoltak be, a bihari Aurangabadban pedig öt ember halt meg napszúrás következtében. Egy aurangabadi illetékes hozzáfűzte, hogy csütörtökön további hét ember a kórházba tartva halt meg, de őket nem sorolták a hőség áldozatai közé, mert a halottkémi vizsgálatot követően derül ki, hogy pontosan mi okozta a halálukat.

Az oriszai kormány az alkalmazottai számára megtiltotta a szabadban végzett tevékenységeket a legnagyobb hőség idején, délelőtt 11 és délután 3 óra között. Pénteken Delhiben ismét 43 fokos hőség lehet az előrejelzés szerint. A város eközben vízhiánnyal is küzd.

Több milliárd embert érintenek a rendkívüli hőhullámok

Ázsiában több milliárd embert érintenek a rendkívüli hőhullámok, amelyeket a tudósok szerint az emberi tevékenység okozta klímaváltozás hatásai is fokoznak. Mint írtuk, nemrég hőguta miatt több száz ember került kórházba Pakisztánban.

Mexikóban is óriási a hőség, az ország délnyugati részén hőgutát kapott bőgőmajmok hullottak a fákról, és helyenként 45 fokot is mértek. Néhány nappal korábban emberi áldozatokat is követelt a hőség, amikor egyes területeken az 50 fokot is meghaladta a hőmérséklet.