Havazott az olasz Alpokban május 31-én este. A nem mindennapi időjárási jelenségről több felvételt is készítettek a helyiek.

Havazott Olaszországban, az Alpok közép-keleti részén a meteorológiai nyár előestéjén, május 31-én (pénteken) éjszaka.

A pelyhek 1500-1600 méteres magasságban is hullottak – számolt be az ilmeteo.it olasz lap. A szokatlan május végi időjárásról több felvételt is készítettek a helyi lakosok.

Az olasz Sondrio megyében található Livigno síparadicsomban készült videókon jól látható, hogy az egész tájat beborítja a hófehér csapadék.



A nappali hőmérséklet mínusz 0,1 Celsius-fokig csökkent.

Más alpesi területeken is erős havazásról számoltak be. Ausztriában, a Tirol tartományban lévő Hintertux-gleccsernél 20 centiméteres hóesést jelentettek. Ez a síterület egyébként egész évben nyitva áll a síelni vágyók előtt.