A 2019-es európai parlamenti választáson a jogosultak alig több mint 50 százaléka adta le szavazatát, ugyanakkor a fiatalok részvételi aránya rekordot döntött. A most következő európai parlamenti választáson a részvétel valószínűleg még magasabb lesz. Számos uniós országban először teszik lehetővé, hogy a 16 és 17 évesek is szavazhassanak. A jelöltek között is egyre több a Z generációs fiatal, akik a politikai spektrum minden részéről érkeznek, és készek átvenni a gyeplőt Európában.