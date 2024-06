Drónt és rakétákat is megsemmisített az amerikai hadsereg a Vörös-tengeren, ugyanis a húszi lázadók folyamatosan támadják őket. A húszik már november óta hajtanak végre támadásokat a Vörös-tengeren elhaladó hajók ellen, amelyekről úgy vélik, hogy Izraelhez kötődnek. Mióta az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is beszállt a harcba, a hozzájuk kötődő tengeri járműveket is tizedelik a lázadók.