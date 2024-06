Miközben Benjamin Netanjahu igyekszik továbbra is taktikázni és valamilyen olyan álláspontot elfoglalni, amellyel kormánya háborúpárti tagjai is egyetértenek, de a tűzszünetet követelő civileknek is megfelel, óriási nemzetközi nyomás nehezedik rá – írja összefoglalójában a Reuters.

Ophir Falk, Netanjahu külpolitikai tanácsadója a Sunday Times brit hetilapnak nyilatkozott, és elismerte:

Megígértük Biden elnöknek, hogy elfogadjuk a tervet, bár ez nem jó terv, azonban a túszok kiszabadítása érdekében mindenre hajlandóak vagyunk. Ezzel együtt a részleteken még dolgozni kell

– tette hozzá az izraeli politikus.

Nagy a nemzetközi nyomás Izraelen

Az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom közös közleményben sürgette az iszlamista Hamász terrorszervezetet és Izraelt, hogy fogadják el a gázai háborút lezáró, izraeli–amerikai javaslatot.

Joe Biden amerikai elnök péntek este ismertette az Izrael által megfogalmazott megállapodás vázlatát, a három szakaszból álló tervet, amely elvezet az október 7-i terrortámadásban elrabolt izraeli túszok szabadon bocsátásához, a gázai háború befejezéséhez és az övezet újjáépítéséhez.

Becalel Szmotrics pénzügyminiszter és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter szombat este kijelentették, hogy nem értenek egyet az amerikai elnök javaslatával, és

azzal fenyegetőztek, hogy kilépnek a kormánykoalícióból, ha elfogadják a megállapodást.

Szmotrics X-fiókjában közölte, hogy megmondta Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek, ő nem lesz tagja egy olyan kormánynak, amely egyetért a javasolt vázlattal, és úgy fejezi be a háborút, hogy közben nem pusztítja el a Hamászt, és nem hozza vissza az összes túszt.

„Nem fogunk beleegyezni a háború leállításába a Hamász megsemmisítése előtt. Nem fogadjuk el, hogy aláássák a háború eddigi eredményeit az IDF kivonásával és a gázaiak visszatérésének engedélyezésével az övezet északi részébe. Nem engedjük meg olyan terroristák nagy számban való szabadon bocsátását, akik visszatérhetnek zsidókat gyilkolni” – írta Szmotrics.



„Ez egy átgondolatlan alku, amely a terrorizmus győzelmét és biztonsági fenyegetést jelent Izraelnek. Elfogadása nem abszolút győzelem, hanem abszolút vereség” – vélekedett.

Százezres tömegtüntetés Izraelben a békéért

Megszólalt az ellenzék is a koalíciós fenyegetés kapcsán. Jaír Lapid, a parlamenti ellenzék és a Van Jövő párt elnöke viszont azt írta X-fiókjában, hogy „biztosítjuk Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek a biztonsági hálót a túszügylethez, ha Bengvír és Szmotrics elhagyja a kormányt”.

Szombat este országszerte mintegy negyedmillióan, ebből Tel-Aviv központjában a központi tüntetésen mintegy 120 ezren követelték a túszalkut, a háború végét és az előrehozott választásokat Izraelben.

Vasárnap az izraeli hadsereg tovább harcolt a Gázai övezetben, Rafahnál megsemmisítettek egy rakétakilövő állomást néhány perccel azután, hogy onnan izraeli katonákra nyitottak tüzet.

