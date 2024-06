Az Európai Unió soros elnöki tisztségétől hamarosan búcsúzó Belgium rendkívüli lépést tett – írja a Politico, és arra ösztönzi az EU kormányait, hogy fontolják meg a jövő hónapban stafétát átvevő Magyarország szavazati jogától való megfosztását (e javaslat már többször is felvetődött az utóbbi években).

„Egy olyan Európánk van, amely nehezen halad előre, és sajnos néhány állam – különösen az egyik állam – egyre inkább blokkoló és vétós hozzáállást alkalmaz” – mondta Hadja Lahbib belga külügyminiszter, aki támogatta az EU hetes cikke szerinti eljárás előmozdítását Budapest ellen. Mint a lap is írja,

ez egy rendkívül szélsőséges lépés, amely végső soron egy ország szavazati jogának felfüggesztését eredményezheti.

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárást az Amszterdami Szerződés vezette be 1997-ben. A 7. cikk (1) bekezdése szerint a tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében fennáll az EU-s értékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges megsértését. A cikkelyt a tagállamok egyharmada vagy az Európai Parlament vagy a bizottság aktiválhatja.

Úgy gondolom, hogy bátornak kell lennünk a döntésekhez: menjünk a 7. cikk végére, és aktiváljuk a 7. cikket egészen a végéig, amely előírja a vétójog végét

– mondta a politikus.

Az Európai Parlament 2018-ban indította el Magyarországgal szemben a 7. cikk szerinti eljárás első szakaszát, de a folyamat megrekedt. Ennek az eljárásnak a következő lépését, amelyet akkor alkalmaznak, amikor egy országot úgy ítélnek meg, hogy megsérti a szövetség alapvető értékeit, gyakran „nukleáris opciónak”, Magyarországon általában csak atombombának nevezik, mivel ez biztosítja a legsúlyosabb politikai szankciót, amelyet egy tagországgal szemben kiszabhatnak: felfüggeszthetik az uniós döntésekre vonatkozó szavazati jogot.

Magyarország júliusban veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztét, így Budapest hat hónapra nagyobb hatáskört kap az EU napirendjének és prioritásainak meghatározására. A lap kiemelte, hogy ez annak ellenére történik így, hogy Orbán Viktor miniszterelnök továbbra is fontos ügyekben akadályozza az uniós döntéshozatalt Ukrajna katonai támogatásától kezdve az Oroszország elleni szankciókon át egészen Kijev európai integrációjáig.

Ez az igazság pillanata. Vagy vállaljuk a felelősségünket – amihez politikai bátorság és akaraterő kell –, vagy olyan mechanizmusokat építünk be, amelyek nem működnek. És hát választanunk kell. Ha végigmegyünk ezzel a mechanizmussal, működnie kell. Ha nem működik, meg kell reformálni. Ez az Európai Unió jövője

– mondta a belga politikus.

Ezért telt be a pohár

A lap szerint Budapest blokkoló lépései miatt csalódottan más európai országok is kreatív módszereket fontolgatnak Budapest megkerülésére a fontos uniós döntések érdekében. Az orosz export elleni lépésekből egyenesen ki is hagynák Magyarországot, és egyhangúság nélkül hoznának döntést. Egyes uniós vezetők azt is javasolják, hogy a következő Európai Bizottságban Magyarország csak gyengébb pozíciókat kapjon, miközben Budapest szeretné megtartani a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosi tisztséget, amit Várhelyi Olivér tölt be jelenleg.

Emlékeztetnek, hogy két évtizeddel ezelőtti hatalomra kerülése óta Orbán kormánya nagyobb befolyást biztosított a kormányzó Fidesznek az igazságszolgáltatásban és az állami médiarendszerben. Ukrajna teljes körű orosz inváziója óta Budapest folyamatosan lassítja a Kijevnek nyújtott segélyeket, már ha egyáltalán hajlandó segíteni.

Bár az Európai Parlament és a szövetségen belül nehézsúlyúnak számító Németország kétségbe vonta Magyarország alkalmasságát arra, hogy képes ellátni az EU soros elnökségével járó feladatokat, Lahbib szerint Belgium ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarország töltse ki tervezett mandátumát.

Ez arra is emlékeztet, hogy az Európai Unió tagjának lenni azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani az értékeket, (...) tiszteletben kell tartani a szabadságot, a szólásszabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét

– fogalmazott a belga külügyminiszter, hozzátéve, hogy ez az oka annak, hogy Magyarország jelenleg a hetes cikk szerinti eljárás alatt áll, és egyre inkább elszigetelődik.

Miután Brüsszel a múlt hónapban ejtett egy hasonló ügyet Lengyelország ellen, Magyarország az egyetlen EU-ország, amely ilyen típusú szankciókkal néz szembe. Magyarország EU-beli állandó képviseletének szóvivője azonban úgy fogalmazott: „Magyarországnak most az a legfőbb gondja, hogy az EU-t távol tartsa a szomszédságunkban zajló háborútól. Ha a háború eléri az EU-t, akkor a 7. cikk lesz a legkisebb problémánk.”

Így működik az eljárás

Arról, hogy a folyamat miként működik, részletesen írtunk egy tavaly őszi cikkünkben (amikor még úgy volt, hogy a lengyelek is ugyanezzel nézhetnek szembe).