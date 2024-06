„Putyin háborúra képzi a népét” – 900 ezer tartalékos mozgósítását szorgalmazták Németországban

Bár a Harkiv elleni gyors támadás veszélye elmúlt, Oroszország visszahelyezte a várost a látóterébe – idézte az Unian a The Wall Street Journalt.

A lap arról írt, hogy Moszkva a jelek szerint brutális háborút tervez Harkiv lakosságának megtizedelésére, élhetetlenné téve az életet a városban.

„Persze Putyin továbbra is Harkivot akarja” – mondta Oleh Szinyehubov, a Harkivi terület kormányzója. Megjegyezte, hogy Oroszország a város lerohanásához szükséges csapatoknak csak egy töredékét vetette be, amihez becslése szerint akár félmillió katonára is szükség lehet.

De Oroszország készen áll egy hosszú háborúra. A legrosszabb esetben a Kreml megismételheti a szíriai Aleppó ellen 2016-ban alkalmazott stratégiáját, amikor a szíriai kormányt a polgárháborúban támogató orosz légierő megsemmisítette az áram- és vízforrásokat, valamint kórházakat és iskolákat bombázott. Az embereket egyszerűen kiszorították. Ezt akarják gyakorolni Harkiv környékén is

– mondta Olekszandr Litvinenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkára.

Az újság emlékeztet arra, hogy Putyin a múlt havi kínai látogatása során tagadta Harkiv elfoglalásának tervét. Elmondása szerint az offenzíva célja egy ütközőzóna létrehozása, amely megvédi a határ közelében lévő városokat az ukrán támadásoktól.

A lap szerint a harkivi lakosok terrorizálására irányuló orosz kampány megelőzte a legutóbbi offenzívát, és azután is folytatódhat. Hetekkel azelőtt, hogy Oroszország ismét megszállta volna a régiót, a lakosok üzeneteket kaptak, hogy hagyják el a várost, mielőtt az oroszok körbezárják azt. Az üzenetek azonban hamisak voltak, azokat nem az ukrán hatóságok küldték. A The Wall Street Journal szerint az egész egy orosz dezinformációs kampány része volt, amely felfedi Moszkva azon szándékát, hogy elüldözze az életet a városból.